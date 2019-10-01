Госдума намерена разрешить ввоз в РФ незарегистрированных лекарств без согласия правообладателя

Депутаты Госдумы подготовили поправки в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», предполагающие ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных препаратов при наличии решения врачебной комиссии о том, что пациенту не подходят лекарства, введенные в оборот в России. Помимо этого, парламентарии намерены легализовать ввоз незарегистрированных препаратов без согласия правообладателя, но с последующей выплатой компенсации.

Предложенная норма касается случаев, когда у пациента зафиксирована индивидуальная непереносимость к самому зарегистрированному препарату или к форме его введения – например, невозможно применение инъекции, а обращающийся в России препарат вводится только таким способом.

Для созыва врачебной комиссии медицинское учреждение, в котором лечится соответствующий пациент, должно выйти к руководству клиники с объяснением, что данному пациенту не подходят те препараты, что находятся в обороте в РФ, при этом нужный препарат можно приобрести за рубежом. После чего оформляется решение врачебной комиссии, которое передается в Минздрав и уполномоченный орган, закупающий препараты.

Предполагается, что поправки будут внесены в уже рассматривающийся законопроект «О взаимозаменяемости лекарственных препаратов» во втором чтении.

По словам руководителя межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан Андрея Исаева, чтобы исключить ситуацию, при которой производитель откажется поставлять необходимые пациентам лекарства, депутаты намерены внести в Гражданский кодекс РФ поправки о закупке незарегистрированных лекарств без согласия правообладателя, но с последующей выплатой компенсации.

«Такая же норма существует в Америке. Там для лечения ветеранов войн, военнослужащих закупаются лекарства, независимо от того, согласен правообладатель этих лекарств или не согласен. Потом ему выплачивается компенсация. Она, как правило, не превышает 1% от стоимости товара», – заявил Исаев.

В начале сентябре 2019 года правительство выпустило распоряжение о закупке 11,27 тысячи упаковок не зарегистрированных в РФ препаратов. Среди них Frisium (clobazam) и три препарата, необходимая лекарственная форма которых не зарегистрирована в стране, – диазепам, мидазолам, фенобарбитал в растворах, микроклизмах и сиропах.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, регламенты, позволяющие пациентам и их родителям получить эти лекарства, будут готовы в октябре.