В «ЕДИНОЙ РОССИИ» подготовлены поправки, совершенствующие систему лекарственного обеспечения в РФ

Первый замруководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан Андрей Исаев в эфире программы «Утро России» во вторник, 1 октября, рассказал о поправках, совершенствующих систему лекарственного обеспечения в РФ, которые подготовлены группой сенаторов и депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Изменения, в том числе, коснутся ввоза наркотических и психотропных лекарств на территорию Российской Федерации, если есть решение врачебной комиссии о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят те лекарства, которые есть в Российской Федерации.

«Ко второму чтению (законопроектао взаимозаменяемости лекарственных препаратов) мы подготовили поправку, которая, во-первых разрешает ввоз наркотических и психотропных лекарств на территорию Российской Федерации, если есть решение врачебной комиссии о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят те лекарства, которые есть в Российской Федерации», — сказал Исаев. Он отметил, что норма коснется случаев, когда, к примеру, у человека зафиксирована индивидуальная непереносимость к зарегистрированному препарату или у ребенка индивидуальная непереносимость к вводу лекарства уколом, а данный препарат можно вводить только таким способом.

«Нужно, чтобы потребность в том или ином лекарстве установила врачебная комиссия, — пояснил парламентарий. – После этого принимается решение о закупке соответствующих препаратов. Ими будут снабжаться все пациенты до тех пор, пока отечественные предприятия не начнут выпускать аналогичные лекарства».

Исаев рассказал о процедуре созыва врачебной комиссии. «Для созыва врачебной комиссии нужно, чтобы медицинское учреждение, в котором лечится соответствующий пациент, вышло к своему руководству с объяснением, что данному пациенту не подходят те препараты, которые существуют на территории Российской Федерации и что есть препарат, существующий в другой стране, который нужно закупить, чтобы этого пациента лечить. Врачебная комиссия принимает это решение, и этого достаточно, чтобы дальше работал Минздрав и уполномоченный орган, который будет непосредственно заниматься лекарственными закупками», — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что речь идет только о наркотических и сильнодействующих психотропных препаратах, которые выписывают небольшим группам больных. «Это больные орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, они все состоят на учете, все проходят лечебные комиссии в обязательном порядке», — сказал Исаев.

Говоря о регистрации иностранных лекарств на территории РФ, парламентарий отметил, что такая процедура необходима: есть препараты, которые в какой-то стране применяются, а в других странах они запрещены к применению, потому что выяснилось, что вред от этих препаратов выше, чем польза. «При этом в некоторых странах ими можно лечить, а в некоторых странах их запрещено применять. Поэтому мы не можем разрешить продавать любые лекарства, — сказал он. — Для этого существует институт регистрации. Наши специалисты должны убедиться в том, что то или иное лекарство необходимо».

Исаев отметил, что, как правило, сами производители предлагают лекарства на российский рынок, но может возникнуть ситуация, что производитель не пришел, а лекарство очень нужно гражданам.

«Для этого также подготовлены очень важные поправки в Гражданский кодекс о том, что в случае, если возникла такая острая необходимость, государство будет вправе произвести закупку этого лекарства без согласия правообладателя, но с последующей выплатой компенсации этому правообладателю. Такая же норма существует в Америке. Там для лечения ветеранов войн, военнослужащих закупаются лекарства, независимо от того, согласен правообладатель этих лекарств или не согласен. Потом ему выплачивается компенсация. Она, как правило, не превышает одного процента от стоимости товара», — отметил депутат.

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