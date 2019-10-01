АРФП: пора менять парадигму презумпции виновности заказчика

Партнёринг-сессия «Модернизация фармацевтического сектора здравоохранения на региональном уровне. Особенности системы лекарственного обеспечения в регионах России» состоялась в рамках IV Всероссийской GMP конференции с международным участием в Светлогорске.

Ассоциация Российских фармацевтических производителей совместно с Министерством Здравоохранения Калининградской области, ведущими представителями фармацевтической отрасли рассмотрели острые вопросы и подготовили конструктивные предложения по формированию и внедрению национальной лекарственной политики.

Сегодня в стране растут издержки по оказанию стационарной и высокотехнологичной помощи. Вопросам финансовой доступности лекарственной терапии, особенно на амбулаторном этапе, экспертное сообщество уделило особое внимание. В деталях рассмотрели пилотный проект лекарственного возмещения, который успешно реализуется в Кировской области.

Программа действует в 15 районах региона, и за 7 месяцев работы показала свою эффективность. Суть её в том, что пациент на основе выписанного рецепта выбирает лекарственный препарат в аптеке по любому торговому наименованию, но в строгом соответствии с утвержденным перечнем международных непатентованных наименований, сформированным в рамках перечня ЖНВЛП. Пациент оплачивает лишь половину стоимости лекарства, а аптека получает оставшиеся средства в виде субсидии от государства. Для исключения дублирования льгот введено правило: если пациент получил данный лекарственный препарат по МНН по региональной или федеральной льготе, то рецепт на лекарственное возмещение ему не выписывается. Всего за полгода тестирования проекта отоварено более 16 тысяч рецептов.

По словам Министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева:

«Проект востребован не только у пациентов, которые не имеют права на льготное лекарственное обеспечение, но и льготными категориями граждан, приобретающими лекарства по торговым привычным наименованиям. Общая сумма реализованных лекарственных препаратов более 29 млн. рублей. Средняя розничная цена упаковки — 135 рублей, а соплатеж равен 69 рублям. Наиболее востребованы базисные препараты – бета-адреноблокаторы, статины, сартаны, антиагреганты».

С некоторыми пунктами эксперимента не согласился главный клинический фармаколог комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Александр Хаджидис: «пациенты имеют право выбрать врача, а торговое название лекарства должен выбирать доктор. Любой врач первичного звена должен иметь перечень лекарств с доказанной эффективностью».

В целом, участники сессии поддержали начинание. Предлагают внедрить подобные пилотные проекты в 10-15 регионах. Такой подход должен быть при лечении всех классов заболеваний, смертность от которых наиболее высокая, а это сердечно-сосудистые, эндокринные, онкологические заболевания, то есть самые распространённые. Перед нашим обществом стоят абсолютно понятные задачи – снижение смертности от основных причин.

Научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Рамил Хабриев в ходе обсуждения подчеркнул:

«Килограммы, цены, количество упаковок, отечественные или зарубежные — показателей много, но прежде всего мы должны учитывать интересы пациентов»!

Вопросы качества лекарственного обеспечения неизменно связаны с оказанием медицинской помощи в целом. На сегодняшний день в России реализуется ряд уникальных проектов, так программе «12 высокозатратных нозологий» нет аналогов в мире. В стране проводятся беспрецедентные меры социальной поддержки, в том числе в области лекарственного обеспечения осуществляемого на возмездной основе.

«Обеспечение доступности и качества лекарств тесно связано с достижением общей государственной задачи по увеличению продолжительности жизни россиян», — подчеркнул генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Нормативная база в области лекарственного обеспечения постоянно совершенствуется. Несмотря на проделанную работу, остается целый ряд нерешенных вопросов. Возникают сложности из-за недостатков логистики, управления товарными запасами со стороны региональных органов здравоохранения. Конкурсные процедуры по закупкам лекарств проводятся несвоевременно. Сохраняются существенные территориальные диспропорции в финансировании. Данные вопросы находятся под постоянным контролем регуляторов и правоохранительных органов, не менее остро они звучат и у бизнеса.

Рассматривая промежуточные итоги закупочной кампании 2018-2019 в рамках ФЗ-44, Александр Хаджидис обратил внимание, что «сейчас мы пациентов с редкими заболеваниями лечим лучше и качественней, чем пациентов с частыми заболеваниями. В Санкт-Петербурге финансирование увеличилось на 9%. На орфанные заболевания потрачено 1,3 млрд рублей на 290 пациентов, а это 30% всех средств выделенных для льготных пациентов».

Срывы госзакупок жизненно важных лекарств становятся привычными, в первой половине 2019 года число несостоявшихся торгов увеличилось вдвое, что составило 28% от общего числа тендеров. Главной причиной стала методика формирования начальной максимальной цены контракта, которая всё чаще звучит как «печально максимальная цена контракта», из-за которой поставщики не выходят на тендеры, т.к. реализация по предложенной цене приводит к убыткам.

По мнению экспертов, идея использования референтных цен при формировании начальной цены контракта неплохая, и позволит продвинуться вперед в этом вопросе. Однако, Минздрав не поддерживает эту идею. У нас сдвинулось целеполагание – мы думаем не как эффективнее провести торги, а как обезопасить заказчика от проверок правоохранительных органов. С такой парадигмой мы так и останемся у разбитого корыта несостоявшихся торгов. Пора нашим доблестным правоохранителям уходить от презумпции виновности заказчиков, к заботе о пациентах, ведь среди них могут оказаться и их близкие и родственники.

Тема картелей болезненна для фармацевтической отрасли. Ежегодно ФАС России обращает внимание на нарушения. За прошедшие два года 82 региона охвачены картелями, только в Москве это десятки дел, сотни компаний, более 11 тысяч электронных аукционов. Участниками данных антиконкурентных соглашений становятся дистрибьюторы, заказчики, производители и должностные лица органов власти разного уровня. Отличительная черта этих преступлений в том, что деятельность картелей лоббируется должностными лицами органов власти.

По традиции участники Партнёринг-сессии подвели итоги обсуждения:

Александр Хаджидис: «Трудно идет процесс, он движется вперед, он хороший, но необходимо создавать регистры, единую нормативно-правовую базу»

Екатерина Елисеева, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу: «Давайте искать компромиссы и эффективные пути работы на благо наших пациентов».

Илья Вескер, директор по взаимодействию с госорганами компании «Такеда»: «Перед нами стоят важные и амбициозные цели. Только совместно их можно достигнуть».

Вадим Кукава, исполнительный директор Ассоциации ведущих мировых инновационных фармацевтических компаний «Инфарма»: «В настоящее время происходит начало реформирования системы лекарственного обеспечения российской федерации. Сейчас происходит фундаментальная вещь, которая на горизонте 3-5 лет может поменять парадигму лекобеспечения по всей стране».

Случится это или нет, обсудим через год на VIII Партнёринге «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу», который вновь встретит участников на берегу Балтийского моря в Светлогорске.

gmpnews