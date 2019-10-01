ФАС предлагает консолидировать усилия стран ЕАЭС в области принудительного лицензирования

Анатолий Голомолзин в рамках своего выступления рассказал о том, что в настоящее время на территории ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания прав. Он добавил, что вместе с тем, следствием такого порядка является 1,5 – 2-х кратное удорожание брендированных товаров на рынках с низким уровнем межбрендовой конкуренции.
«Проблемой также является то, что правообладатели могут монополизировать рынки, ограничивать конкуренцию с другими поставщиками, манипулировать ассортиментом брендированного товара на территории конкретной страны. Потребители отдельных стран при этом могут ставиться в условия ценовой и ассортиментной дискриминации. Ущерб может быть связан и с долгими сроками ожидания потребителями, к примеру, запасных частей и расходных материалов», — отметил замглавы ФАС.
«Соответственно, требуются изменения в нормативном регулировании на пространстве ЕАЭС. Необходимо завершить обсуждение вопросов легализации параллельного импорта. На первом этапе речь должна вестись о введении международного принципа исчерпания прав на отдельные группы товаров, наделении Евразийского межправительственного совета полномочиями установления соответствующего перечня видов товаров», — заключил Анатолий Голомолзин.
Еще один вопрос, на который обратил внимание Анатолий Голомолзин, касается принудительного лицензирования. Он отметил, что подобная практика имеет место во многих странах, как в развитых, так и развивающихся: США, Германия, Бразилия, Индия, Китай, Египет.
«Преимущественно речь идет о необходимости в целях обеспечения безопасности, здоровья граждан, в сфере лекарственных средств и в рамках государственного заказа, обеспечить выдачу лицензий на приобретение товаров, в доступе и (или) производстве которых отказывается сделать правообладатель, с компенсацией его выпадающих доходов(расходов). В силу ограниченности сферы применения принудительного лицензирования, чаще оно применяется в США, в других странах это единичные случаи, подобная практика не влечет за собой ухудшение инвестиционного климата», — рассказал Анатолий Голомолзин.
В продолжение своего доклада замглавы ведомства уточнил, что возможность принудительного регулирования, с описанием условий и порядка применения, закреплены международным соглашением о ТРИПС (TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).
«Аналогичные как в других странах мира и как это закреплено в международных договорах, подходы законодательного регулирования принудительного лицензирования закреплены в Гражданском Кодексе РФ. В целях обеспечения безопасности и здоровья граждан лицензия может быть выдана заявителю по решению суда. Пока такой практики в России не было. В настоящее время обсуждаются поправки в Гражданский кодекс о наделении Правительства РФ правом в установленных случаях выдавать принудительную лицензию с установлением порядка, условий, включая компенсационные выплаты правообладателю», — подытожил заместитель руководителя ФАС России.