АРФП: пора менять парадигму презумпции виновности заказчика » ФАС предлагает консолидировать усилия стран ЕАЭС в области принудительного лицензирования В Бишкеке состоялось совещание члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии и руководителей антимонопольных органов государств-членов Евразийского экономического союза в формате «5+1» в рамках форума «Евразийская неделя», где замглавы ФАС Анатолий Голомолзин представил свои доклады, а также выступил по иным обсуждаемым вопросам.