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Ассоциацию «СоюзФарма» возглавила Мария Литвинова

Мария Литвинова

1 октября состоялось внеочередное общее собрание членов Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма». В связи с досрочным прекращением полномочий исполнительного директора Дмитрия Целоусова и его увольнением по собственному желанию,  на повестку дня был поставлен вопрос об избрании нового руководителя.

В ходе голосования  большинством голосов на должность исполнительного  директора ААУ «СоюзФарма» на 3 года избрана Мария Витальевна Литвинова.

За 14 лет работы в ассоциации она прошла все стадии карьерного роста: от специалиста до руководителя Управления регионального развития ассоциации, а с 2010 года стала генеральным директором ООО «СоюзФарма» – компании, учрежденной ААУ «СоюзФарма».

Мария Литвинова является членом Совета Союза «Национальная фармацевтическая палата» и Совета по профессиональным квалификациям в области фармации (комитет по фармацевтической деятельности).

Источник: Пресс-служба ААУ «СоюзФарма»

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Октябрь 2, 2019 | Просмотров: 93