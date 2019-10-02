Ассоциацию «СоюзФарма» возглавила Мария Литвинова

1 октября состоялось внеочередное общее собрание членов Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма». В связи с досрочным прекращением полномочий исполнительного директора Дмитрия Целоусова и его увольнением по собственному желанию, на повестку дня был поставлен вопрос об избрании нового руководителя.
В ходе голосования большинством голосов на должность исполнительного директора ААУ «СоюзФарма» на 3 года избрана Мария Витальевна Литвинова.
За 14 лет работы в ассоциации она прошла все стадии карьерного роста: от специалиста до руководителя Управления регионального развития ассоциации, а с 2010 года стала генеральным директором ООО «СоюзФарма» – компании, учрежденной ААУ «СоюзФарма».
Мария Литвинова является членом Совета Союза «Национальная фармацевтическая палата» и Совета по профессиональным квалификациям в области фармации (комитет по фармацевтической деятельности).
Источник: Пресс-служба ААУ «СоюзФарма»