Александр Кондратьев: цель информационной кампании «Катрен» против АСНА не ясна

«Мы удивлены позицией компании «Катрен», которая знает нас уже много лет. Аптеки напрямую закупают товар у дистрибьюторов. Это прямые отношения дистрибьютора и аптеки. АСНА — b2b партнер сетей, а для некоторых поставщик товаров, такой же как «Катрен». С какой целью «Катрен» начал информационную кампанию против АСНА – большой вопрос», – недоумевает Управляющий партнер.

Ранее генеральный директор компании «Катрен» Леонид Конобеев, комментируя «ФВ» ситуацию отметил: «Мы позитивно относимся к АСНЕ, поскольку она помогает выживать мелким клиентам. При этом «подтягивание» ее к вопросу взыскания долгов с недобросовестных клиентов московским подразделением «Катрена» считаю совершенно уместным. Поскольку организация немаленькая, надо становиться более щепетильными в выборе, с кем работать».

Напомним, сегодня сообщалось, что Центр развития коллекторства, представляющий интересы «Катрен», обратился к производителям лекарств, таким как Bayer, Johnson & Johnson, с информацией о невыплате задолженности входящих в АСНА аптечных сетей.

Оксана Баранова

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