«ГлаксоСмитКляйн» изымает из обращения в РФ три серии препарата «Зантак»

Письмо с данной информацией Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств.

«Процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед», Индия, использованную в производстве вышеперечисленных серий лекарственного препарата. Росздравнадзор предлагает АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» предоставить сведения об изъятии из обращения вышеуказанных серий лекарственного препарата», – указано в письме.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручает своим территориальным органам обеспечить контроль за изъятием из обращения вышеуказанных серий лекарственного препарата.

Елена Сидорова

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