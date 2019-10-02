«ГлаксоСмитКляйн» изымает из обращения в РФ три серии препарата «Зантак»

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», которое является держателем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат «Зантак®, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл 2 мл, ампулы (5), упаковки ячейковые контурные (лоток) (1), пачки картонные» производства «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.» (Италия), инициирует процедуру отзыва из обращения данного лекарственного средства серий Q452, Х726, Х964-А.
Письмо с данной информацией Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств.
«Процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед», Индия, использованную в производстве вышеперечисленных серий лекарственного препарата. Росздравнадзор предлагает АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» предоставить сведения об изъятии из обращения вышеуказанных серий лекарственного препарата», – указано в письме.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручает своим территориальным органам обеспечить контроль за изъятием из обращения вышеуказанных серий лекарственного препарата.
Елена Сидорова
pharmvestnik