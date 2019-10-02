«ТрекМарк» поставил логистической компании «ОРФЕ» оборудование для послойной агрегации

Также были успешно проведены FAT (Factory Acceptance Test), SAT (On Site Acceptance Test) и квалификация поставленного оборудования (IQ, OQ).

«Цель, которую ставит логистическая компания перед станцией послойной агрегации, это соответствие существующим бизнес-процессам и способность не только агрегировать стандартизированные партии товара, но и формировать неполный короб для одного товара. Наша станция Ар-30 отвечает всем этим требованиям. Кроме того мы осуществляем не только поставку оборудования, но и весь комплекс пусконаладочных работ, а также обучение персонала», – сообщил генеральный директор «ТрекМарк» Сергей Протасов.

«Предложение оказалось оптимальным как по комплексу услуг, так и по его финансовой составляющей. Кроме того немаловажную роль в принятии финального решения сыграл тот факт, что учредителями «ТрекМарк» являются такие компании, как Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Швейцарская компания SICPA.

По итогам проделанной работы, а также полученным результатам мы с уверенностью можем сказать, что совершили правильный выбор:

«ТрекМарк» не только выполнил все работы в утвержденные сроки и в соответствии с достигнутыми договоренностями, но и обучил наш персонал работе с поставленным оборудованием. В настоящий момент мы готовимся к следующему этапу нашего сотрудничества, а именно к формированию технического задания для возможных доработок, необходимых для уже существующих бизнес-процессов нашей компании», – рассказал Роман Загидуллин, начальник складских операций «ОРФЕ».

Источник: ТрекМарк

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