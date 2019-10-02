Участники благотворительного забега собрали средства для детей-сирот

Целью забега стал сбор средств для поддержки детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников и выпускников детских домов Москвы.

В забеге приняли участие 106 бегунов и 6 корпоративных команд, которые смогли выбрать одну из дистанций: 2,5, 5 или 10 км. Собранные в рамках забега средства в размере 714 045,34 руб. будут направлены на подготовку к самостоятельной жизни детей-сирот с помощью наставника. Наставник – это значимый взрослый, который берет на себя долгосрочную ответственность, чтобы на своем примере научить подростка из детского дома нюансам социальной и бытовой жизни.

«Подарить воспитанникам детских домов шанс на счастливую и успешную жизнь – наша общая большая задача. Программы фонда по дополнительному обучению, развитию программ наставничества помогают ребятам подготовиться к взрослой жизни, определиться с профессией, стать самостоятельными и уверенными в себе членами общества. Мы рады, что забег – один из этапов совместной меценатской программы «Сервье» и фонда «Арифметика добра» – нашел отклик в сердцах участников и объединил всех в едином желании помочь детям», – прокомментировала событие Яна Котухова, директор по внешним коммуникациям компании «Сервье» в России и ЕАЭС.

«Мы верим, что забег «Бит сердца» – это отличное спортивное продолжение нашего уникального совместного проекта, благодаря которому нам удастся привлечь в программу наставничества как можно больше неравнодушных людей как среди сотрудников компании «Сервье», так и среди наших спортсменов и болельщиков. Мы не сомневаемся, что они смогут стать прекрасными ориентирами для наших подопечных. А еще мы надеемся, что этот проект послужит очередным напоминанием окружающим о том, насколько важен в жизни любого ребенка взрослый человек и его поддержка», – отметила Анастасия Ложкина, директор отдела развития и привлечения средств.

Источник: АО «Сервье»

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