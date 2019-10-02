Lifescan в России окончательно отделяется от Johnson&Johnson

В июне 2018 года Johnson&Johnson приняла предложение инвестиционной компании Platinum Equity по продаже своего подразделения Lifescan, занимающегося производством глюкометров и систем контроля уровня глюкозы.

Сделка, стоимость которой составила $2,1 млрд, была завершена в октябре прошлого года. Исключение составили некоторые юрисдикции за пределами США, где она была закрыта позднее, в соответствии с требованиями законодательства каждой конкретной страны.

«Мы рады сообщить, что смогли структурировать и закрыть эту масштабную сделку, прокомментировала управляющий директор Lifescan в России, странах СНГ, Ближнего Востока и Африки. — В России завершение процесса разделения компаний произошло 30 сентября. Становление в качестве самостоятельного игрока открывает перед нами новые возможности для развития бизнеса».

Lifescan присутствует на российском рынке 20 лет и в партнерстве с компанией «Фармстандарт» локализует производство систем самоконтроля для пациентов с сахарным диабетом. К началу 2020 года компания планирует полностью завершить проект по локализации производства медизделий в России.

Сергей Рякин

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