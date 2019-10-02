Леонид Конобеев прокомментировал взыскание долгов с участников АСНА

Комментируя «ФВ» ситуацию о невыплатах фармдистрибьютору задолженности за поставленный товар аптеками, входящими в АСНА, глава «Катрен» отметил: «Мы позитивно относимся к АСНА, поскольку она помогает выживать мелким клиентам. При этом «подтягивание» ее к вопросу взыскания долгов с недобросовестных клиентов московским подразделением «Катрена» считаю совершенно уместным. Поскольку организация немаленькая, надо становиться более щепетильными в выборе, с кем работать».

Ранее сообщалось, что Центр развития коллекторства, представляющий интересы «Катрен», обратился к производителям лекарств, таким как Bayer, Johnson & Johnson, с информацией о невыплате задолженности входящих в АСНА аптечных сетей. Так, московская сеть «Нова Вита» задолжала дистрибьютору более 50 млн руб.

Ольга Коберник

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