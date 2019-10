Novartis привлекает компанию Microsoft к реализации проектов на основе ИИ Леонид Конобеев прокомментировал взыскание долгов с участников АСНА » Merck & Co. стремится расширить спектр показаний к применению антибиотика Recarbrio Компания Merck & Co. («Мерк энд Со.»; за пределами США и Канады – MSD) сообщила о том, что комбинированный антибиотик Recarbrio (imipenem/cilastatin/relebactam) достиг конечных точек в клиническом исследовании (КИ) III фазы у взрослых пациентов с больничной и вентилятор-ассоциированной бактериальной пневмонией, сообщает портал FiercePharma. В начале года компания зарегистрировала расширение спектра показаний к применению другого антибиотика, Zerbaxa, именно для указанной популяции пациентов, но, как отметила Джоан Баттертон, заместитель вице-президента Merck & Co. по клиническим исследованиям в сфере терапии инфекционных заболеваний, пациентам с тяжелой и иногда смертельной пневмонией необходимо больше вариантов антибиотиков. В КИ Restore-IMI 2 изучали эффективность Recarbrio в сравнении с комбинацией препаратов piperacillin/tazobactam на 28-й день с точки зрения снижения смертности от всех причин и частоты ответа на лечение (первичная и вторичная конечные точки, соответственно). Recarbrio достиг всех целевых показателей, и теперь в компании Merck планируют подачу заявок на регистрацию расширенного спектра показаний. В июле с.г. FDA одобрило антибиотик Recarbrio для лечения осложненных инфекций мочевыводящих путей и абдоминальных инфекций при неэффективности других схем лечения. Татьяна Кублицкая

