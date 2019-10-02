Novartis привлекает компанию Microsoft к реализации проектов на основе ИИ

Пятилетнее партнерское соглашение поможет Novartis создать инновационную лабораторию искусственного интеллекта, а также будет способствовать реализации совместных исследовательских проектов в сфере R&D, клинических исследований и производства на базе множества международных центров, работой которых руководят обе компании.

Партнерство начнется с трех проектов: внедрение подходов на основе ИИ для создания персонализированных препаратов для лечения макулодистрофии и необратимой слепоты; повышение эффективности производства препаратов клеточной и генной терапии, начиная с препаратов для лечения острого лимфобластного лейкоза, таких как Kymriah; и ускорение процессов разработки и создания новых терапевтических молекул.

Разработанные Microsoft решения на основе ИИ будут также использоваться для превращения массивных наборов клинических и научных данных Novartis в информацию, к которой сотрудники фармкомпании смогут легко обращаться со своих рабочих мест даже при отсутствии специальных знаний в сфере интеллектуальной обработки данных.

Татьяна Кублицкая

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