«Волгофарм» доказал в суде, что его реклама не порочит достоинство конкурентов Novartis привлекает компанию Microsoft к реализации проектов на основе ИИ » Руководители ГК «Протек» вошли в число лучших топ-менеджеров России по итогам 2018 года Руководители ГК «Протек» вошли в TOP 1000 российских менеджеров по итогам 2018 года – ежегодный рейтинг опубликован в газете «Коммерсантъ» 1 октября. Президент ГК «Протек» Вадим Музяев, генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский представлены среди лучших высших руководителей в сфере «Фармацевтика», генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов – в сфере «Торговля». Также в TOP 1000 вошли коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов и финансовый директор аптечной сети «Ригла» Сергей Ступак. Список кандидатов формируется Ассоциацией менеджеров при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и подтверждается членами «Академии премии «TOP 1000″» (более 150 участников). В роли экспертов выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет. В итоговый список входят кандидатуры, набравшие более 25% голосов членов «Академии премии «TOP 1000″», и кандидаты, набравшие более 25% упоминаний экспертов. «По итогам 2018 года топ-менеджеры ГК «Протек» снова вошли в число лучших в России, что свидетельствует о признании ведущими экспертами высокого уровня их управленческих компетенций. Руководство Группы компаний полностью поддерживает карьерные и профессиональные амбиции своих сотрудников. Ведь только при наличии в команде бизнес-лидеров компания может рассчитывать на ведущие позиции в своем сегменте рынка», – отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. Источник: ГК «Протек» pharmvestnik