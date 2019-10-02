«Волгофарм» доказал в суде, что его реклама не порочит достоинство конкурентов

Спорная реклама появилась на одном из проспектов Волгограда еще в марте 2018 года. Она была призвана привлечь покупателей в торговую точку сети после ее переезда: «Здоровье – не азартная игра. Покупайте лекарства в проверенных аптеках. Новая аптека «Волгофарм» через 200 м». Текст «растяжки» не понравился одному из местных жителей. Он пожаловался в УФАС на то, что рекламодатель намекает на то, что покупать лекарства в других аптеках небезопасно, и таким образом порочит честь и достоинство конкурентов. К таким же выводам пришел и эксперт, привлеченный территориальным органом УФАС в рамках дела о нарушении законодательства о рекламе. «Волгофарм» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тыс. руб. ГУП с этим решением не согласилось и обжаловало его в суде.

Другой эксперт, привлеченный аптечным предприятием, настаивал на том, что никакого противопоставления и сравнения с конкурентами в рекламном объявлении нет. Словосочетание «азартная игра» является всего лишь художественным средством, призванным привлечь внимание аудитории к важности заботы о своем здоровье.

Арбитражный суд Волгоградской области тоже согласился, что реклама является безобидной, и отменил решение УФАС. Антимонопольный орган обжаловал судебный акт сначала в апелляционной, а затем и кассационной инстанциях, но безуспешно. 1 октября Арбитражный суд Поволжского округа признал правоту «Волгофарм».

Екатерина Погонцева

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