Почти треть объявленных в 2019 году тендеров на преднизолон провалились

Как показал мониторинг Headway Company, проанализировавшей по просьбе Vademecum аукционную практику января–сентября 2019 года по закупкам гормональных препаратов с МНН преднизолон, не состоявшимися были признаны более 3 тысяч тендеров с совокупной начальной максимальной ценой контракта (НМЦК) 99,8 млн рублей (всего было объявлено 10,6 тысяч аукционов на сумму 212,4 млн рублей), что подтверждает публикации ряда региональных СМИ об участившихся перебоях в поставках этого широко применяющегося препарата. Как показал мониторинг Headway Company, проанализировавшей по просьбе Vademecum аукционную практику января–сентября 2019 года по закупкам гормональных препаратов с МНН преднизолон, не состоявшимися были признаны более 3 тысяч тендеров с совокупной начальной максимальной ценой контракта (НМЦК) 99,8 млн рублей (всего было объявлено 10,6 тысяч аукционов на сумму 212,4 млн рублей), что подтверждает публикации ряда региональных СМИ об участившихся перебоях в поставках этого широко применяющегося препарата.

Суммарно в коммерческом и госсегменте, в 2018 году было продано 6 млн упаковок препаратов с МНН преднизолон на сумму 271 млн рублей, за первое полугодие 2019 года – 3,8 млн упаковок на 162 млн рублей.

По данным RNC Pharma, в основном, преднизолон поставляют на отечественный рынок три компании. Gedeon Richter выпускает препарат в таблетках на собственном заводе в России, Agio и Elfa завозят раствор для инъекций из Индии.

В Gedeon Richter Vademecum сообщили, что с 2016 года удвоили объем производства , и хотя компания является основным поставщиком таблетированной формы препарата на российский рынок, удовлетворить 100% потребности не может.

В Agio заявили, что проблемы испытывают все поставщики инъекций преднизолона, импортирующие препарат из Индии. В компании заверили, что в октябре отгрузки препарата от Agio будут возобновлены.

Представители Elfa подтвердили Vademecum дефицит инъекционных форм препарата на российском рынке, вызванный сложившейся практикой регистрации предельных отпускных цен на препараты перечня ЖНВЛП.

В Elfa уже поступал аналогичный запрос от Минздрава. В ответе (копия есть у Vademecum0 регулятору импортер поясняет, что за последние девять лет закупочная цена преднизолона в Индии выросла более чем вдвое, в то время как предельную отпускную цену производителю удалось перерегистрировать всего один раз – всего на 2,8% в сторону увеличения. В прошлом году Elfa ввезла 3,5 млн упаковок преднизолона в ампулах, за период с января по сентябрь 2019 года – 1,9 млн упаковок. Компания готова поставлять препарат в объеме 7,2 тысячи упаковок в год при условии увеличения предельной отпускной цены.

Курганский «Синтез», владеющий регудостоверением на преднизолон в форме инъекций с 2016 года, не начинал производство препарата по экономическим соображениям, сообщили Vademecum представители предприятия, но выпускает преднизолон в форме мази (не входит в ЖНВЛП).

В июле 2019 года аукцион Минздрава на поставку АРВ-препарата ламивудин в третий раз за год был признан несостоявшимся. Ведомство, следуя регламенту, объявило аукцион по НМЦК, определенной с учетом тендерной практики 2018 года, – менее 4 рублей за таблетку 300 мг. Поставщика удалось найти с четвертой попытки: компания «Алвилс» стала победителем тендера с НМЦК 7,2 рубля за таблетку. В компании Vademecum сообщили, что предыдущая цена была ниже себестоимости препарата, поэтому не привлекла поставщиков.

Фото: lekarstva-farma.ru

vademec