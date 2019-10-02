Белгородское УМВД не стало заводить дело о картельном сговоре поставщиков медизделий

Сотрудники следственного управления УМВД России по Белгородской области решили не возбуждать уголовное дело о картельном сговоре, участниками которого, по версии регионального УФАС, стали принадлежащее правительству региона АО «Медтехника», ООО «ТехноМедСервис» и ООО «Статус Медикал». Следователи не нашли «в деянии состава преступления».

Региональное УФАС обнаружило признаки картельного сговора поставщиков медоборудования и сервисных услуг в октябре 2018 года. По данным ведомства, антиконкурентное соглашение компании заключили для участия в торгах на определение оператора поставки и технического обслуживания медицинской техники. Служба усмотрела в сговоре поставщиков признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

После ведомственной проверки материалы дела были направлены в региональное УМВД.

Параллельно с расследованием антиконкурентного соглашения в АО «Медтехника» разразился корпоративный конфликт. Департамент здравоохранения и соцзащиты Белгородской области сместил с должности гендиректора и миноритария компании Илью Коптяева. Новым врио директора «Медтехники» был назначен бывший руководитель Комитета имущественных и земельных отношений Белгорода Виктор Гавриленко.

В августе 2019 года Илья Коптяев не смог оспорить в областном арбитраже увольнение с поста гендиректора«Медтехники».