Директору клиники Parada вынесли оправдательный приговор

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оправдал генерального директора клиники Parada Алексея Новикова, которому инкриминировали деяния по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Практикой работающего в клинике пластического хирурга Тимура Нугаева региональное СУ Следственного комитета заинтересовалось в мае 2017 года, после выпуска передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

В эфире ток-шоу модель и блогер Анастасия Шпагина обвинила Нугаева в том, что он провел ей некачественную ринопластику. В конце программы девушка заявила, что подаст в суд на хирурга. Врач ответил, что не боится разбирательств. Претензии к качеству проведенных Нугаевым операций высказали шесть других его пациенток, трое из которых пожаловались на результаты маммопластики, трое – на ринопластику.

Обвинение строилось на том, что у клиники не было лицензии на стационарные услуги, а Тимур Нугаев не имел необходимой квалификации, что в ходе рассмотрения дела судом не подтвердилось. Допрошенные эксперты подтвердили отсутствие связи между наличием лицензии и качеством медицинских услуг, пояснили Vademecum в адвокатской группе «Онегин».

«За год работы мы все равно доказали суду, что отсутствие стационарной лицензии никак не связано с качеством медицинской помощи, что само по себе недовольство пациента не означает, что услуга дефектна, что звонкие новостные сюжеты не делают потерпевших правыми, а подсудимых – виновными», – написала адвокат Алексея Новикова Ольга Зиновьева на своей странице в Facebook.

Тем не менее ряд аналогичных инцидентов стал мотивом внесения изменений в действующий Порядок оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия». В июле 2017 года Минздрав РФ разработал проект поправок, согласно которому после любой пластической операции пациент должен будет не менее одного дня оставаться под наблюдением в стационаре клиники. Новый регламент вступил в силу в 2018 году.

В 2018 году Росздравнадзор проверил 1,2 тысячи клиник и в 820 из них обнаружил более 3,2 тысячи различных нарушений. В январе – июне 2019 года рейды инспекторов Росздравнадзора по клиникам эстетической хирургии завершились закрытием 87 таких центров.