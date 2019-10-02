Стоимость строительства завода по производству МИ в Дубне выросла до 2 млрд рублей

Министерство жилищной политики Московской области 1 октября выдало разрешение на строительство в особой экономической зоне «Дубна» научно-производственного комплекса (НПК) «Гамма» по разработке и производству капиллярных фильтров, оборудования для гемодиализа и других методов экстракорпорального очищения крови. Инвестиции в проект составляют 2 млрд рублей, ранее строительство оценивалось в 1,6 млрд рублей.

«По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 248 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», ─ заявила региональный министр жилищной политики Инна Федотова.

Российское дочернее подразделение европейской компании Fresenius Medical Care (FMC) ООО «Фрерус» анонсировало строительство НПК «Гамма» еще в 2014 году. Тогда стоимость проекта, который «Фрерус» договорилась реализовать совместно с российской холдинговой компанией «Трекпор Технолоджи», оценивалась в 1,3 млрд рублей. Запустить комплекс планировалось в 2015 году.

Однако строительство и ввод объекта в эксплуатацию несколько раз откладывались, а стоимость проекта увеличилась до 1,6 млрд рублей. В Министерстве жилищной политики Московской области планируют запустить НПК в текущем году. По данным ведомства, площадь комплекса составит 11,7 тысячи кв. м.