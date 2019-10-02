Исследование: треть пациентов с тяжелой формой астмы завышают дозы стероидных препаратов

Группа ученых из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах опросила более 2 тысяч пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы на тему приверженности лечению и лекарственной терапии. Оказалось, что 29% респондентов наряду с высокими дозами ингаляционных стероидных препаратов принимали опасно высокие дозы пероральных стероидов – 420 мг в год и более. Группа ученых из Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах опросила более 2 тысяч пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы на тему приверженности лечению и лекарственной терапии. Оказалось, что 29% респондентов наряду с высокими дозами ингаляционных стероидных препаратов принимали опасно высокие дозы пероральных стероидов – 420 мг в год и более.

Данные исследования были представлены на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (European Respiratory Society International Congress).

Сотрудники Медцентра Амстердамского университета проанализировали информацию о 500,5 тысячи жителей страны из базы данных аптек, выявив, таким образом, тех, кто использовал высокие дозы ингаляционных кортикостероидов (500 мкг в день и более) в комбинации с бета-агонистами длительного действия, а также применяющих пероральные стероидные препараты. В итоге исследователи отобрали 5 тысяч пациентов, из которых 2,3 тысячи ответили на вопросы анкеты – рассказали об анамнезе, проводившейся диагностике, о том, как пациент контролирует свое заболевание, принимает ли назначенные препараты. Если пациент выполнял назначения в 80% случаев, то он считался приверженным лечению.

При этом 29% респондентов оказались в группе риска, так как они принимают опасно высокие дозы пероральных стероидов. Из них у 78% была низкая приверженность к ингаляционным лекарствам или ошибки в использовании ингалятора.

«Если мы экстраполируем наши результаты из базы данных на общую популяцию Голландии, это будет означать, что есть около 6 тысяч пациентов с тяжелой формой астмы, которые являются кандидатами на биологическое лечение (препаратами омализумаб, меполизумаб, реслизумаб, бенилизумаб и дупилумаб), то есть 1,5% от всей популяции пациентов с астмой. Но менее половины из них – 46% – в настоящее время получают его. Это показывает, что существует возможность значительно сократить пероральное использование стероидов», – пояснила на ERS соавтор исследования пульмонолог Катриен Эгер.

Высокие дозы пероральных стероидов могут вызывать побочные эффекты – диабет, остеопороз, надпочечниковую недостаточность. Эгер предполагает, что пациенты не обращаются к своим врачам, принимая решение о приеме пероральных стероидных препаратов, а врачи, зная об этом, не анализируют тщательно анамнез и приверженность ингаляционной терапии, а также не идентифицируют тех пациентов, которым лучше предложить терапию биологическими препаратами. Это дорогой метод лечения, но, по мнению Эгер, более внимательный подход к отбору пациентов позволит сократить расходы в целом благодаря тому, что такие препараты будут назначаться только тем, кто в них нуждается.

«Оральные кортикостероиды являются важным лекарственным средством для лечения острых приступов астмы средней и тяжелой степени; они уменьшают воспаление в дыхательных путях пациентов во время острых обострений, чтобы облегчить дыхание, тем самым помогая снизить риск госпитализации. Тем не менее мы знаем, что чрезмерное использование пероральных стероидов, таких как частые курсы или хроническое употребление, в долгосрочной перспективе нанесет вред здоровью пациентов, поскольку эти лекарства имеют много побочных эффектов», – прокомментировал Гай Брюссель, профессор Гентского университета Бельгии и председатель Научного совета Европейского респираторного общества.

Бронхиальная астма – длительное воспалительное заболевание дыхательных путей, которое диагностировано, по данным ВОЗ, примерно у 334 млн человек по всему миру. В России, по разным оценкам, астмой болеют как минимум 5-6 млн человек.

Фото: doc-tv.ru

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