Продавца краденых лекарств отправили в колонию Исследование: треть пациентов с тяжелой формой астмы завышают дозы стероидных препаратов » Антимонопольное ведомство Великобритании раскрыло очередной ценовой сговор Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обвинило южноафриканскую фармацевтическую компанию Aspen («Эспен») в сговоре с двумя другими компаниями – Amilco («Амилко») и Tiofarma («Тиофарма») с целью недопущения на британский рынок их препаратов за определенную плату, пишет PharmaPhorum. Речь идет о препарате для лечения Аддисоновой болезни fludrocortisone. Благодаря незаконному соглашению Aspen удалось сохранить монополию на поставку препарата и повысить цену на 1800%. Взамен Tiofarma стала единственным производителем fludrocortisone для британского рынка, а Amilco получила 30%-ную долю от продаж препарата по завышенной цене. Aspen признала участие в сговоре и, если таково будет окончательное решение CMA, выразила готовность заплатить максимальный штраф в размере 2,1 млн фунтов стерлингов. Amilco и Tiofarma свою вину не признали. Илья Дугин

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