«  
  »

Антимонопольное ведомство Великобритании раскрыло очередной ценовой сговор

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обвинило южноафриканскую фармацевтическую компанию Aspen («Эспен») в сговоре с двумя другими компаниями –  Amilco («Амилко») и Tiofarma («Тиофарма») с целью недопущения на британский рынок их препаратов за определенную плату, пишет  PharmaPhorum. Речь идет о препарате для лечения Аддисоновой болезни fludrocortisone.

Благодаря незаконному соглашению Aspen удалось сохранить монополию на поставку препарата и повысить цену на 1800%.

Взамен Tiofarma стала единственным производителем fludrocortisone для британского рынка, а Amilco получила 30%-ную долю от продаж препарата по завышенной цене.

Aspen признала участие в сговоре и, если таково будет окончательное решение CMA, выразила готовность заплатить максимальный штраф в размере 2,1 млн фунтов стерлингов.

Amilco и Tiofarma свою вину не признали.

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Октябрь 3, 2019 | Просмотров: 96