Антимонопольное ведомство Великобритании раскрыло очередной ценовой сговор

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обвинило южноафриканскую фармацевтическую компанию Aspen («Эспен») в сговоре с двумя другими компаниями – Amilco («Амилко») и Tiofarma («Тиофарма») с целью недопущения на британский рынок их препаратов за определенную плату, пишет PharmaPhorum. Речь идет о препарате для лечения Аддисоновой болезни fludrocortisone.
Благодаря незаконному соглашению Aspen удалось сохранить монополию на поставку препарата и повысить цену на 1800%.
Взамен Tiofarma стала единственным производителем fludrocortisone для британского рынка, а Amilco получила 30%-ную долю от продаж препарата по завышенной цене.
Aspen признала участие в сговоре и, если таково будет окончательное решение CMA, выразила готовность заплатить максимальный штраф в размере 2,1 млн фунтов стерлингов.
Amilco и Tiofarma свою вину не признали.
Илья Дугин
pharmvestnik