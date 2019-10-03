Продавца краденых лекарств отправили в колонию

По данным прокуратуры Свердловской области, предприниматель Евгений Захаров с 2013 по 2017 год занимался оптовыми продажами лекарственных препаратов, похищенных в аптеках и больницах.

Прокуроры доказали, что г-н Захаров был фактическим владельцем и управляющим ООО НПП «Русэкомед» – оптовой фирмы, поставлявшей медикаменты лечебным учреждениям в разных регионах. По данным СПАРК-Интерфакс, пик коммерческой деятельности компании пришелся на 2015 и 2016 годы, когда «Русэкомед» заключил с заказчиками контракты на 240 млн руб. и 78,7 млн руб. соответственно.

В поле зрения надзорных и правоохранительных органов предприниматель попал в марте 2017 года. Фирма «Аргентум», которую уличили в поставках 36 упаковок контрафактного препарата трастузумаб Минздраву Пермского края, сообщила, что приобрела медикаменты у НПП «Русэкомед». Впоследствии выяснилось, что оба юрлица Захаров использовал в своих коммерческих проектах.

В ноябре 2017 года прокуратура Свердловской области установила, что лекарственный препарат – биоаналог ритуксимаба, предназначенный для поставки в Свердловский областной онкологический диспансер, был похищен из аптеки в Санкт-Петербурге. Захаров хранил лекарство в своей квартире, не выдерживая требований к температурному режиму.

В суде Евгений Захаров признал вину. Кировский суд Екатеринбурга назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, злоумышленнику назначили штраф и лишили его права заниматься фармацевтической деятельностью в течение двух лет.

Михаил Старков

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