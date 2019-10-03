2019 год оказался богат на раскрутку новых препаратов

Перечень успешно осуществленных и прогнозируемых лончей противоречит утверждению, что фармотрасль видит свою задачу в разработке инновационных препаратов таргетной терапии, в том числе для лечения онкологических и редких заболеваний. Судя по прогнозируемым лончам, фармкомпании планируют выпустить на рынок препараты для терапии более распространенных заболеваний, например, мигрени, говорится в отчете компании по управлению льготным обеспечением лекарствами OptumRx.

Своего часа ожидают потенциальный блокбастер для лечения анемии от Acceleron Pharma («Акселерон Фарма») и Celgene, инъекционный антиретровирусный препарат длительного действия от ViiV («ВииВ), средство для лечения влажной формы возрастной макулярной дегенерации сетчатки компании Novartis и рецептор кальцитонин-ген-регулирующего пептида (CGRP) для лечения мигрени от Allergan.

Илья Дугин

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