Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост постоянного руководителя FDA 2019 год оказался богат на раскрутку новых препаратов » Все, что вы хотели знать о Solopharm Solopharm – одна из крупнейших фармацевтических компаний в России. Производитель стал с самых первых лет работы демонстрировать дерзкий и стремительный рост: в 2013 г. на первой линии завода стали разливаться первые препараты, а уже в 2018 г. компания заняла ключевые позиции на рынке: TOP 20 производителей в сегменте ЛПУ по итогам 2018 г.;

7-е место в рейтинге поставщиков-производителей для государственных целей;

TOP 20 новых брендов 2018 г. на коммерческом рынке РФ. Множество специалистов уже посетили производство и смогли оценить новейшее оборудование, высококлассных сотрудников и полное соблюдение стандартов GMP. Для каждого желающего возможно проведение экскурсии по заводу. В этом ролике отражены последние цифры, ключевые события и главные факты о фармацевтической компании Solopharm. Источник: Solopharm pharmvestnik