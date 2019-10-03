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Все, что вы хотели знать о Solopharm

Solopharm – одна из крупнейших фармацевтических компаний в России. Производитель стал с самых первых лет работы демонстрировать дерзкий и стремительный рост: в 2013 г. на первой линии завода стали разливаться первые препараты, а уже в 2018 г. компания заняла ключевые позиции на рынке:

  • TOP 20 производителей в сегменте ЛПУ по итогам 2018 г.;
  • 7-е место в рейтинге поставщиков-производителей для государственных целей;
  • TOP 20 новых брендов 2018 г. на коммерческом рынке РФ.

Множество специалистов уже посетили производство и смогли оценить новейшее оборудование, высококлассных сотрудников и полное соблюдение стандартов GMP.

Для каждого желающего возможно проведение экскурсии по заводу.

В этом ролике отражены последние цифры, ключевые события и главные факты о фармацевтической компании Solopharm.

Источник: Solopharm

pharmvestnik

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Октябрь 3, 2019 | Просмотров: 125