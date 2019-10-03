Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост постоянного руководителя FDA

В настоящее время Стивен Хан занимает должность медицинского директора Онкологического центра Андерсона в Хьюстоне (США). По имеющейся в распоряжении FierceBiotech информации, его кандидатуру поддерживает министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар.

В начале сентября американская медиа-организация Politico Pro назвала Стивена Хана безусловным лидером среди претендентов на этот пост и единственным из трех кандидатов, лично встречавшимся с Дональдом Трампом.

После того, как Президент США назовет кандидата, стартует процедура утверждения Сенатом.

Опыт работы Стивена Хана значительно отличается от того, чем занимались его предшественники. Так, Скотт Готтлиб, прежде чем возглавить FDA, занимал различные должности в управлении. Маргарет Гамбург и Роберт Калифф, возглавлявшие FDA во время президентства Барака Обамы, также имели определенный опыт в области политики здравоохранения.

В отличие от них, Стивен Хан ранее работал в научных институтах. В 1990-х годах он работал в Университете Пенсильвании, а затем возглавлял отделение лучевой терапии в Онкологическом центре Андерсона.

Некоторые авторитеты в области здравоохранения призывали Дональда Трампа назначить на должность руководителя FDA исполняющего обязанности Неда Шарплесса. За его назначение выступили Скотт Готтлиб и еще более 50 человек. Однако их усилия провалились, и Нед Шарплесс вернется к работе в Национальном институте онкологии США.

Илья Дугин

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