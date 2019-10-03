Минздрав рассматривает разные варианты внедрения всеобщего лекарственного обеспечения

Минздрав России разрабатывает систему всеобщего лекарственного обеспечения, но основные ее параметры пока не определены. Об этом «ФВ» рассказал заведующий кафедрой Регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Василий Ряженов.
Ранее «Сноб» сообщил, что Минздрав планирует ввести дополнительные отчисления из зарплат граждан для создания фонда лекарственного страхования. Василий Ряженов уточнил «Фармвестнику», что в данный момент параметры системы всеобщего лекарственного обеспечения не определены, а необходимость ввести отчисления – это его предложение.
По словам Ряженова, при амбулаторном лечении льготные лекарства получают не более 20% населения, или около 30 миллионов человек: люди с инвалидностью, ветераны и дети до трех лет. Система лекарственного страхования необходима, чтобы «покрыть» остальных 80% россиян, не имеющих права на бесплатные лекарства. Им будет предложена «базовая лекарственная помощь», для финансирования которой потребуются дополнительные перечисления в страховые компании, отметил эксперт.
«По моему личному мнению, оптимальным вариантом является система, в рамках которой работающие россияне будут отчислять до 2-3% от заработной платы на льготное лекарственное обеспечение», – рассказал Ряженов. Новый налог он предлагает дифференцировать. Так, полагает он, граждане с низкими доходами могут быть освобождены от выплат.
«Изыскать такие суммы в бюджете, перекрыть затраты субсидиями просто нереально. Граждане и сегодня чаще всего не знают, сколько денег перечисляет работодатель в ФОМС. Поэтому данное нововведение они вряд ли как-то ощутят», – резюмировал он.
Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина сообщила «ФВ», что последнее совещание, на котором рассматривались вопросы внедрения системы всеобщего лекарственного обеспечения, было 19 сентября. Она не уточнила, к какому из предлагаемых вариантов склоняется министерство, но, по ее словам, в «Снобе» «представлено мнение отдельного эксперта, а не Минздрава.
Фото: snob.ru
Екатерина Погонцева
Елена Сидорова
pharmvestnik