Минздрав рассматривает разные варианты внедрения всеобщего лекарственного обеспечения

Ранее «Сноб» сообщил, что Минздрав планирует ввести дополнительные отчисления из зарплат граждан для создания фонда лекарственного страхования. Василий Ряженов уточнил «Фармвестнику», что в данный момент параметры системы всеобщего лекарственного обеспечения не определены, а необходимость ввести отчисления – это его предложение.

По словам Ряженова, при амбулаторном лечении льготные лекарства получают не более 20% населения, или около 30 миллионов человек: люди с инвалидностью, ветераны и дети до трех лет. Система лекарственного страхования необходима, чтобы «покрыть» остальных 80% россиян, не имеющих права на бесплатные лекарства. Им будет предложена «базовая лекарственная помощь», для финансирования которой потребуются дополнительные перечисления в страховые компании, отметил эксперт.

«По моему личному мнению, оптимальным вариантом является система, в рамках которой работающие россияне будут отчислять до 2-3% от заработной платы на льготное лекарственное обеспечение», – рассказал Ряженов. Новый налог он предлагает дифференцировать. Так, полагает он, граждане с низкими доходами могут быть освобождены от выплат.

«Изыскать такие суммы в бюджете, перекрыть затраты субсидиями просто нереально. Граждане и сегодня чаще всего не знают, сколько денег перечисляет работодатель в ФОМС. Поэтому данное нововведение они вряд ли как-то ощутят», – резюмировал он.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Максимкина сообщила «ФВ», что последнее совещание, на котором рассматривались вопросы внедрения системы всеобщего лекарственного обеспечения, было 19 сентября. Она не уточнила, к какому из предлагаемых вариантов склоняется министерство, но, по ее словам, в «Снобе» «представлено мнение отдельного эксперта, а не Минздрава.

Фото: snob.ru

Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

pharmvestnik