Пациенты обвинили чиновников Санкт-Петербурга в саботировании приказа Минздрава Минздрав рассматривает разные варианты внедрения всеобщего лекарственного обеспечения » Якутские поставщики лекарств вступили в картельный сговор Следственное управление МУ МВД «Якутское» возбудило уголовное дело в отношении поставщиков лекарственных препаратов и медизделий, в числе которых ООО «Диагност», ООО «Сахалабсервис» и три индивидуальных предпринимателя. Они подозреваются в картельном сговоре при заключении контрактов с региональным Минздравом и подведомственными ему учреждениями. В ходе расследования дела в организациях прошли обыски и изъятие документов. Участники торгов подавали единые ценовые предложения, создавая видимость конкурса. «Выявлено 40 закупок, проведенных в 2013-2017 годах с признаками антиконкурентного соглашения. Представители картельного сговора извлекли доход в сумме не менее 52 млн рублей», – сообщили в якутской прокуратуре.Это уже второй картельный сговор, выявленный в Якутии при проведении торгов медорганизациями. Весной правоохранительные органы возбудили аналогичное дело по поводу торгов на сумму 3 млрд руб. Несколько участников сговора были заключены под домашний арест. Ольга Коберник

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