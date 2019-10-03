Пациенты обвинили чиновников Санкт-Петербурга в саботировании приказа Минздрава

В подавляющем большинстве случаев (128 пациентов) речь идет о препарате окрелизумаб, уточнил он. Этот препарат входит в Перечень ЖНВЛП. Кроме того, отмечаются перебои с алемтузумабом, который также входит в список жизненно необходимых. При этом число не обеспеченных лекарствами больных ежегодно увеличивается, подчеркнул Артем Головин.

По его словам, Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга раздает указания поликлиникам не исполнять приказ Минздрава от 14 января 2019 г. № 4н и не выписывать рецепты на бланках формы 148-1/у-04 (л) вручную, ссылаясь на то, что препарат отсутствует на складе. И об этом ему прямо сообщило руководство городской поликлиники № 91. В качестве доказательства он предоставил запись разговора с представителем комитета, где пациент с РС жалуется, что ему отказывают в выписке необходимого препарата.

По словам Артема Головина, в комитете опровергают эту информацию. В ответ на жалобу пациентов первый заместитель председателя ведомства Андрей Сарана подтвердил, что при отсутствии препарата на складе и возможности оформить рецепт в печатном виде, поликлиника должна это делать вручную.

Ранее пациентская организация направила жалобу в Минздрав и Росздравнадзор. Кроме того, два пациента выиграли суды по иску прокуратуры к Комитету здравоохранения Санкт-Петербурга – чиновников обязали обеспечить истцов окрелизумабом. Но, по словам Артема Головина, это ни к чему не привело.

Сергей Рякин

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