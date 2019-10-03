Нюта Федермессер призвала разрешить врачебным комиссиям назначать незарегистрированные в РФ препараты

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Нюта Федермессер поддержала инициативу депутатов, предложивших разрешить назначение и ввоз незарегистрированных в России наркотических и психотропных препаратов по решению врачебной комиссии. Сейчас это возможно только по решению консилиума, собранного на базе федерального медучреждения, а сама процедура трудоемкая и длительная.

Такую поправку депутаты предложили ко второму чтению законопроекта о взаимозаменяемости лекарственных средств.«Нужно, чтобы потребность в том или ином лекарстве установила врачебная комиссия. После этого принимается решение о закупке соответствующих препаратов. Ими будут снабжаться все пациенты до тех пор, пока отечественные предприятия не начнут выпускать аналогичные лекарства», — пояснил руководитель межфракционной рабочей группы Госдумы по лекарственному обеспечению граждан Андрей Исаев.

Нюта Федермессер считает, что это существенно ускорит процесс получения лекарств. «Люди из дальних регионов, тяжелобольные, лежачие – как они доберутся до федерального учреждения?! А даже если доберутся – федеральные учреждения просто не обладают такой пропускной способностью, они не смогут быстро принять несколько тысяч человек, нуждающихся в зарубежных препаратах», – описала она действующую сегодня процедуру.

Однако, предостерегает Федермессер, расходы на такие закупки не должны ложиться не региональные бюджеты, так как в стремлении сэкономить такие комиссии вообще не будут собираться. «Им все равно сверху скажут, гласно или негласно: «Вы что, денег и так нет, а вы еще незарегистрированные препараты будете назначать!» То есть такие назначения местных врачебных комиссий должны финансироваться из средств федерального бюджета», – говорит она.

Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam). Несмотря на правительственные поручения — срочно закупить 11 тысяч упаковок этого и других препаратов, пациенты их пока не получили.

В конце сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Московский эндокринный завод готовится к ввозу лекарств, а также что в законодательство готовятся поправки,которые позволят проводить такие закупи на постоянной основе. Параллельно документы на регистрацию Frisium подала компания Sanofi, которая до 1997 года поставляла его — сначала в СССР, потом в Россию.

Фото: hospicefund.ru

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