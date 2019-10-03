ФНС инициировала банкротство курского производителя шприцев из-за долга в 120 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск в Арбитражный суд Курской области о банкротстве и взыскании с производителя шприцев «Эскулап» неуплаченных налогов и платежей на общую сумму 120,4 млн рублей. Рассмотрение иска по существу назначено на 30 октября.

Как пояснили в Управлении ФНС по Курской области, поводом для иска стала задолженность по налогам и платежам во внебюджетные фонды в размере 6,6 млн рублей, не погашенная в трехмесячный срок. При этом общий размер долга «Эскулапа» перед ФНС составляет 120,4 млн рублей.

В «Эскулапе» на запрос Vademecum не ответили.

По материалам арбитражного дела, «Эскулап» за 2018-2019 годы получил 25 исков на общую сумму 88 млн рублей, однако большую часть из них производителю удалось урегулировать в досудебном порядке. В настоящее время на рассмотрении в арбитраже остаются пять претензий на 9 млн рублей.

Компания «Эскулап» основана в 1993 году и сначала работала как дистрибьютор медизделий. С 2006 года на базе компании запущено производство 12 видов трехкомпонентных инъекционных шприцев объемом от 1 до 150 мл. Кроме того, компания выпускает одноразовые стерильные иглы. Максимальная мощность линии составляет 200 млн шприцев в год.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эскулап» на 58% принадлежит Валерию Букину, долями в 28% и 14% владеют Тамара Букина и Евгений Букин соответственно. Им же аффилирована страховая компания «Росмедстрах-К», а также агропромышленные и строительные компании в Калужской, Московской и Курской областях. В 2018 году «Эскулап» выручил 49,1 млн рублей, чистый убыток составил 80 млн рублей.