Росздравнадзор пресек сбыт незарегистрированных стоматологических изделий

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД зафиксировали на выставке Dental Expo факт продажи незарегистрированных медизделий для стоматологии. Возбуждено уголовное дело. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД зафиксировали на выставке Dental Expo факт продажи незарегистрированных медизделий для стоматологии. Возбуждено уголовное дело.

Выставка проходила в подмосковном Красногорске 21–24 сентября. Проверяющие пресекли сбыт крупных партий пломбировочного материала и других стоматологических изделий. Продавали их двое граждан Южной Кореи.

В результате Главное следственное управление СК РФ по Московской области завело в отношении продавцов два уголовных дела по ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Подобные инциденты происходили и ранее. В конце апреля 2019 года сотрудники ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области во время рейда на той же выставке зафиксировали попытку продажи гражданами КНР двух незарегистрированных медизделий – высокочастотного стоматологического рентгеновского аппарата и стоматологического лазера для мягких тканей. В результате в отношении продавцов ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовные дела по ст. 238.1 УК РФ.

В середине апреля 2019 года инспекторы Росздравнадзора на выставке профессионалов индустрии красоты «Интершарм» пресекли продажу не зарегистрированных в России препаратов с плацентой человека. На продавцов, оказавшихся гражданами Южной Кореи, возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, обнаружилось, что прямо на выставке посетителям проводились инъекционные процедуры.

Фото: intalent.pro

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