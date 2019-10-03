Walmart обеспечит сотрудников медицинским ассистансом

Американская сеть розничной и оптовой торговли Walmart соберет пул врачей для своих сотрудников – это более 1,4 млн человек. Сейчас с помощью персональных медицинских ассистентов они связываются с терапевтами, но консультироваться могут в ограниченном объеме. Новая программа предполагает доступ к консультациям кардиолога, гинеколога, эндокринолога, а также возможность обратиться к специалистам за первичной медико-санитарной помощью. Это, считают в сети, позволит сократить расходы на корпоративное здравоохранение в целом. Американская сеть розничной и оптовой торговли Walmart соберет пул врачей для своих сотрудников – это более 1,4 млн человек. Сейчас с помощью персональных медицинских ассистентов они связываются с терапевтами, но консультироваться могут в ограниченном объеме. Новая программа предполагает доступ к консультациям кардиолога, гинеколога, эндокринолога, а также возможность обратиться к специалистам за первичной медико-санитарной помощью. Это, считают в сети, позволит сократить расходы на корпоративное здравоохранение в целом.

Пилот программы стартует с 1 января 2020 года, конечная цель – обеспечить 1,4 млн сотрудников крупной компании высококвалифицированной медицинской помощью. Врачи, подключенные к системе корпоративной медицины Walmart, получат статус кураторов компании. Работники предприятия смогут обращаться к ним по льготным ценам, что актуально для американцев, вынужденных значительно тратиться на медуслуги.

Стоимость внедрения программы не раскрывается, расценки по всем штатам присутствия Walmart также неизвестны. По данным Reuters, одна видеоконсультация для сотрудников в Колорадо, Висконсине и Миннесоте обойдется в $4. Отмечается, что доступ к новой программе здравоохранения получат работники головной компании Walmart, сотрудники складской сети Sam’s Club (принадлежит Walmart) в Орландо, Тампе (Флорида), Далласе, Форт-Уэрте, Техасе, Северо-Западном Арканзасе, Колорадо, Миннесоте и Висконсине. Кроме того, системой смогут воспользоваться родственники сотрудников. В Северной Каролине и Южной Каролине компания будет тестировать консьерж-сервис для решения проблем с выставлением счетов, записи к врачу и подтверждения диагноза.

Walmart составит список врачей, основываясь на рекомендациях аналитической компании Embold Health, которая, в свою очередь, обрабатывает предложения страховых компаний и отбирает их по разработанным критериям эффективности.

По словам руководства компании, новая программа позволит оптимизировать расходы на здравоохранение. Ранее Walmart уже проводила подобные эксперименты: в 2013 году компания отбирала топовые клиники, чтобы направить в них своих сотрудников с неоднозначными диагнозами. По данным компании, более половины участников этой корпоративной программы смогли избежать ненужных им операций.

Другой крупный игрок в США, который развивает корпоративную медицину, – ИТ-корпорация Джеффа Безоса Amazon. Компания имеет собственную медицинскую службу и занимается строительством медучреждений. В сентябре 2019 года стало известно о планах Amazon запустить телемедицинское приложение для сотрудников компании в штате Сиэтл, в котором медсестра сможет их проконсультировать по поводу симптомов заболевания и порекомендовать необходимые лекарства. Медикаменты доставляются пациентам на дом. Весной 2019 года ИТ-корпорация Apple открыла сеть клиник AC Wellness, в которой сотрудники могут проходить лечение по льготным ценам.

Walmart Inc – американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart. Компания была основана в 1962 году. Штаб-квартира находится в Бентонвилле (штат Арканзас, США). В более чем 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 млн человек, из них 1,4 млн – в США. По итогам 2018-2019 финансового года (завершился 31 января) выручка Walmart Inc составила $514,4 млрд.