Директор «ГИЛС и НП» развеял мифы о российских лекарствах

В восприятии любого российского пациента существует ряд стереотипов и предубеждений в отношении отечественных лекарств. Но справедливы ли эти мифы и как их развеять? Об этом 3 октября на конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке России?» рассуждал директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

На конференции состоялось экспресс-интервью, посвященное теме мифов, укрепившихся у пациентского сообщества в отношении отечественных лекарственных средств. На фоне текущей информационной повестки дня, где главные вопросы связаны с доступностью для ряда пациентов лекарств, не зарегистрированных на территории РФ, тема является довольно острой и актуальной.

Серию вопросов о мифах глава бизнес-подразделения «Евразия» компании «Босналек» Валентина Бучнева открыла тезисами «импортное лучше и в отличие от российского работает». Как отметил Владислав Шестаков, данное убеждение сформировано под воздействие развития современного фармрынка и проистекает из 90-х годов. СССР был поставщиком субстанций, а страны социалистического лагеря поставляли нам лекарственные средства. В результате распада СССР Россия столкнулась с жестким дефицитом лекарств; образовался черный рынок. Параллельно иностранные фармкомпании, пришедшие на наш рынок вели агрессивную рекламную кампанию по популяризации зарубежных лекарств. В результате у пациентского сообщества сформировался стериотип в отношении высокого качества иностранных брендированных дженериков. Российские фармзаводы в это время могли конкурировать только в части цены. В 2000-е годы Минпромторг и Минздрав России начали возрождать российскую фармацевтическую промышленность, бурное развитие которой приходится на текущее десятилетие. Это и программа «ФАРМА – 2020», постановление «третий лишний», внедрение GMP и переход к назначению врачами препаратов не по торговым наименованиям, а по МНН. Сами же российские производители лекарств, по замечанию Валентины Бучневой, в это время провели своеобразный маркетинговый трансфер, переняв опыт иностранных коллег в части продвижения брендов. Повлияла ли государственная политика на убеждения граждан? Отчасти, да. Согласно данным ряда аналитических агентств, по итогам августа текущего года 61% препаратов, реализованных на рынке России в натуральном выражении, являлись отечественными.

Развенчивая мифы «Импортное просто лучше», а «Наши лекарства некачественные», заместитель главы российского государственного GMP-инспектората напомнил, что по итогам 1640 проверок иностранных производителей лекарственных средств на соответствие GMP более 540 производственным площадкам было отказано в выдаче заключений соответствия GMP. При этом, лидерами в части отказов стали производители Индии и Китая, где сегодня весь мир закупает субстанции для выпуска дженериков. В России же лекарственные средства еще на этапе регистрации проходят сложную проверку на соответствие национальному GMP, которое схоже с правилами ЕС. Отметил г-н Шестаков и вклад российского GMP-инспектората к усилению внимания инспекторов FDA к китайским и индийским производителям: «Российский инспекторат с апреля 2016 г. регулярно фиксирует критические замечания на производствах Индии и Китая. Этими данными мы постоянно делились с международными регуляторами, которые только в 2018-2019 гг. прислушались и начали проводить собственные проверки с отбором проб, приведшие к отзыву и приостановлению обращения продукции, содержащей китайские и индийские субстанции, а также к отзыву сертификатов GMP у производителей некачественных субстанций».

Говоря о качестве российских лекарственных средств, Владислав Шестаков отметил увеличение экспорта отечественной фармпромышленности: только за 1-е полугодие 2019 г. экспорт российских вакцин был произведен в 34 страны. Как пояснили в аналитическом отделе ФБУ «ГИЛС и НП», в целом в 2018 г. экспорт велся в 65 стран с 70 российских производственных площадок по 324 МНН. Среди лидеров-экспортеров российских вакцин и других лекарственных средств – ФГБНУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова», «Нижфарм», «Материа Медика», НПО «Петровакс Фарм», «Ферон».

Самым животрепещущим для любого фармпроизводителя вопросом является справедливая цена, о которой Валентина Бучнева и Владислав Шестаков говорили, скорее подтверждая, а не развенчивая убежденность пациентов, что «дешевое не может быть хорошим».

«Российские препараты дешевле за счет того, что отечественные дженерики входят в Перечень ЖНВЛП. То есть регистрационная цена российских препаратов заведомо отличается от цены иностранного. По факту российская фарма занимается социальным бизнесом. Но сложившаяся система ценообразования сказывается на развитии инноваций, компетенций и поддержании стандарта GMP на международном уровне, — озвучил мнение российских производителей лекарств Владислав Шестаков, получив аплодисменты из зала. – Поэтому нужен баланс между запросом системы здравоохранения и готовностью заплатить за препараты для пациента, а также между интересом производителя иметь справедливую цену, позволяющую развиваться и закупать качественное сырье. Ведь эти производители во многом делают доступными для большего числа пациентов столь необходимые при терапии лекарственные средства».

В целом стоит отметить, что кулуарные разговоры на конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке России?» сегодня также вращались вокруг мифов, легших в основу экспресс-интервью с Владиславом Шестаковым. Сами производители лекарственных препаратов, которых представляли как традиционные российские компании, так и те, кто провел локализацию своего производства на территории нашей страны, обращают внимание, как определить, что препарат является российским. Более 80 иностранных компаний сегодня локализуют производство более 360 своих препаратов в нашей стране. А значит, де-юре эти препараты уже являются российскими. Потребитель редко обращает внимание, что на препарате, знакомых и пользующихся его доверием лекарствах Stada, «Берлин Хеми», «АстраЗенека» стоит адрес производственной площадки в Калужской области – он совершает покупку под влиянием сильного стереотипа, что это иностранные лекарства. То есть сохраняется стереотип в отношении качества брендированного дженерика. Значительная часть производств ряда фармкомпаний сегодня рассредоточена по всему миру: головной офис находится в стране с жесткой регуляторной системой, а производство располагается в Индии или Китае, иной стране с дешевой рабочей силой и привлекательной налоговой системой; на таком производстве, согласно данным FDA, может быть несколько линий, заточенных под выпуск продукции в конкретные страны, исходя из требований и действующей системы контроля качества в стране, куда будет вестись экспорт. Именно поэтому задача фармсообщества: и регуляторов, и производителей, пациентских объединений, профессиональных ассоциаций, врачей, — вести совместную пропагандистскую кампанию, развенчивающую миф о слепой вере в то, что «импортное просто лучше».

gmpnews