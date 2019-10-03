Регулирование обращения медизделий: задачи и цели Доработано руководство о неклинических исследованиях ферментозаместительной терапии » Lantheus приобрела компанию Progenics Pharma Lantheus Holdings подписала соглашение о приобретении компании Progenics Pharmaceuticals. Согласно условиям сделки, акционеры Progenics получат 0,2502 акции Lantheus за каждую акцию Progenics, что составляет около 35% совокупной доли участия в объединенной компании. Президент и генеральный директор Lantheus Мэри Энн Хейно отметила: «Многолетний лидер в области медицинской диагностики, компания Lantheus, остается ведущим игроком в области радиофармацевтических препаратов, а также ультразвуковых контрастных веществ. Благодаря заключенной сделке мы расширим нашу деятельность и выйдем в новый сегмент радиоизотопов для точной диагностики, а также начнем разработки радиофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний». По ее словам, объединенная компания в качестве активов получит радиофармацевтические лекарственные препараты для точной и терапевтической диагностики, терапии в области онкологии, а также соответствующую платформу искусственного интеллекта с утвержденным 510 (k) применением в онкологии. gmpnews