Отечественная фарма в рейтинге «600 крупнейших компаний России»

Итоги ежегодного рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 свидетельствуют о том, что лидеры растут быстрее, чем экономика в целом. Отмечен прирост по основным показателям: выручке, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Прежние драйверы роста экономики — АПК, розничная торговля и строительство — выдохлись. Основным ключом роста стали благоприятная ценовая конъюнктура сырьевого экспорта и госинвестиций, такие данные сообщает «Коммерсант», публикуя рейтинг «600 крупнейших компаний России».

Совокупная годовая выручка крупнейших компаний России достигла $1,44 трлн, а в рублях ее годовой прирост составил 18,3%. Темпы прироста рублевой выручки участников практически удваиваются второй год подряд (в 2016 году он составил 5,8%, а в 2017 году — 9,8%). Разрыв между темпами прироста выручки крупнейших компаний и среднестатистического совокупного оборота российских предприятий неуклонно растет: в 2018 году он составил 5,1 п. п. по сравнению с 1,3 п. п. годом ранее. Это опосредованно свидетельствует о том, что крупнейший бизнес значительно лучше адаптировался к сложившимся во второй половине 2010-х годов условиям, чем российская экономика в целом.

Тройка лидеров — нефтегазовые компании «Газпром, ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Отечественная фарма тоже присутствует в данном рейтинге, правда не на самых ключевых позициях, но всё же — шестое место у ГК «Протек» многого стоит, да и «Катрен» с ФК «Пульс» расположились в первой сотне.

6 место — «Протек» , группа компаний — объем реализации в 2018 г. 251733,4 млн руб.; темп прироста –2,6%

, группа компаний — объем реализации в 2018 г. 251733,4 млн руб.; темп прироста –2,6% 62 — «Катрен» — 231983,7 млн руб.; –4,1%

— 231983,7 млн руб.; –4,1% 83 — ФК «Пульс» — 185784,5 млн руб.; 24,1%

— 185784,5 млн руб.; 24,1% 231 — «Р-Фарм» — 57661,6 млн руб.; 1,7%

— 57661,6 млн руб.; 1,7% 232 — «Фармстандарт» — 57223,3 млн руб.; 53,7%

— 57223,3 млн руб.; 53,7% 237 — «Джонсон & Джонсон» (Москва) — 56425,7 млн руб.; 1,8%

(Москва) — 56425,7 млн руб.; 1,8% 239 — «Байер» (Москва) — 55971 млн руб.; 3,6%

(Москва) — 55971 млн руб.; 3,6% 240 — «Эркафарм» — 55857,3 млн руб.; 32,9%

— 55857,3 млн руб.; 32,9% 242 — «Фармперспектива» (Самарская обл.) — 55402,1 млн руб.; 13,2%

(Самарская обл.) — 55402,1 млн руб.; 13,2% 252 — «Санофи Россия» (Москва) — 52828,4 млн руб.; 8,8%

(Москва) — 52828,4 млн руб.; 8,8% 258 — «Фармкомплект» (Нижегородская обл.) — 51495,6 млн руб.; 25,2%

(Нижегородская обл.) — 51495,6 млн руб.; 25,2% 292 — Аптечная сеть 36,6 — 44664 млн руб.; –7,4%

— 44664 млн руб.; –7,4% 385 — «Эбботт Лэбораториз» (Московская обл.) — 34493,1 млн руб.; 6%

(Московская обл.) — 34493,1 млн руб.; 6% 424 — «Фармимэкс» — 31117,8 млн руб.; 15,5%

— 31117,8 млн руб.; 15,5% 461 — «Отисифарм» (Москва) — 28127,7 млн руб.; –6,9%

(Москва) — 28127,7 млн руб.; –6,9% 479 — «Тева» (Москва) — 27196,1 млн руб.; –11,3%

(Москва) — 27196,1 млн руб.; –11,3% 512 — «Нижфарм» (Нижегородская обл.) — 25730,8 млн руб.; 0,4%

(Нижегородская обл.) — 25730,8 млн руб.; 0,4% 532 — БСС (Санкт-Петербург) — 24583,2 млн руб.; –3,8%

(Санкт-Петербург) — 24583,2 млн руб.; –3,8% 538 — «Такеда Фармасьютикалс» (Москва) — 24476,4 млн руб.; –13,4%

(Москва) — 24476,4 млн руб.; –13,4% 549 — «Сандоз» (Москва) — 24007,2 млн руб.; 0%

(Москва) — 24007,2 млн руб.; 0% 550 — «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Москва) — 23968,7 млн руб.; –9,0%

(Москва) — 23968,7 млн руб.; –9,0% 558 — «КРКА Фарма» (Московская обл.) — 23539,8 млн руб.; 16,1%

(Московская обл.) — 23539,8 млн руб.; 16,1% 562 — «Авеста фармацевтика» (Москва) — 23461,7 млн руб.; 47,9%

(Москва) — 23461,7 млн руб.; 47,9% 600 — «Новартис Фарма» (Москва) — 21894,5 млн руб.; 20,4%



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