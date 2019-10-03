Отечественная фарма в рейтинге «600 крупнейших компаний России»

Итоги ежегодного рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 свидетельствуют о том, что лидеры растут быстрее, чем экономика в целом. Отмечен прирост по основным показателям: выручке, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Прежние драйверы роста экономики — АПК, розничная торговля и строительство — выдохлись. Основным ключом роста стали благоприятная ценовая конъюнктура сырьевого экспорта и госинвестиций, такие данные сообщает «Коммерсант», публикуя рейтинг «600 крупнейших компаний России».
Совокупная годовая выручка крупнейших компаний России достигла $1,44 трлн, а в рублях ее годовой прирост составил 18,3%. Темпы прироста рублевой выручки участников практически удваиваются второй год подряд (в 2016 году он составил 5,8%, а в 2017 году — 9,8%). Разрыв между темпами прироста выручки крупнейших компаний и среднестатистического совокупного оборота российских предприятий неуклонно растет: в 2018 году он составил 5,1 п. п. по сравнению с 1,3 п. п. годом ранее. Это опосредованно свидетельствует о том, что крупнейший бизнес значительно лучше адаптировался к сложившимся во второй половине 2010-х годов условиям, чем российская экономика в целом.
Тройка лидеров — нефтегазовые компании «Газпром, ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Отечественная фарма тоже присутствует в данном рейтинге, правда не на самых ключевых позициях, но всё же — шестое место у ГК «Протек» многого стоит, да и «Катрен» с ФК «Пульс» расположились в первой сотне.
- 6 место — «Протек», группа компаний — объем реализации в 2018 г. 251733,4 млн руб.; темп прироста –2,6%
- 62 — «Катрен» — 231983,7 млн руб.; –4,1%
- 83 — ФК «Пульс» — 185784,5 млн руб.; 24,1%
- 231 — «Р-Фарм» — 57661,6 млн руб.; 1,7%
- 232 — «Фармстандарт» — 57223,3 млн руб.; 53,7%
- 237 — «Джонсон & Джонсон» (Москва) — 56425,7 млн руб.; 1,8%
- 239 — «Байер» (Москва) — 55971 млн руб.; 3,6%
- 240 — «Эркафарм» — 55857,3 млн руб.; 32,9%
- 242 — «Фармперспектива» (Самарская обл.) — 55402,1 млн руб.; 13,2%
- 252 — «Санофи Россия» (Москва) — 52828,4 млн руб.; 8,8%
- 258 — «Фармкомплект» (Нижегородская обл.) — 51495,6 млн руб.; 25,2%
- 292 — Аптечная сеть 36,6 — 44664 млн руб.; –7,4%
- 385 — «Эбботт Лэбораториз» (Московская обл.) — 34493,1 млн руб.; 6%
- 424 — «Фармимэкс» — 31117,8 млн руб.; 15,5%
- 461 — «Отисифарм» (Москва) — 28127,7 млн руб.; –6,9%
- 479 — «Тева» (Москва) — 27196,1 млн руб.; –11,3%
- 512 — «Нижфарм» (Нижегородская обл.) — 25730,8 млн руб.; 0,4%
- 532 — БСС (Санкт-Петербург) — 24583,2 млн руб.; –3,8%
- 538 — «Такеда Фармасьютикалс» (Москва) — 24476,4 млн руб.; –13,4%
- 549 — «Сандоз» (Москва) — 24007,2 млн руб.; 0%
- 550 — «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Москва) — 23968,7 млн руб.; –9,0%
- 558 — «КРКА Фарма» (Московская обл.) — 23539,8 млн руб.; 16,1%
- 562 — «Авеста фармацевтика» (Москва) — 23461,7 млн руб.; 47,9%
- 600 — «Новартис Фарма» (Москва) — 21894,5 млн руб.; 20,4%