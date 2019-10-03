Компании «В-мин» одобрен заем на 9,5 млн рублей по программе «Маркировка лекарств»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 8 проектов в Московской, Иркутской, Липецкой и др. областях России. Общая сумма займов ФРП превысит 1,5 млрд рублей, а стоимость реализации проектов – 3,1 млрд рублей.

Среди одобренных займов, проект компании «В-мин» из Московской области. Ей одобрен заем на 9,5 млн рублей по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств».

Со дня основания в 1998 году и по настоящее время основной вид деятельности компании «В-мин» – промышленный аутсорсинг в сфере производства биологически активных пищевых добавок, продуктов для здоровья, специализированного и спортивного питания, а с 2015 года и фармацевтических продуктов в твердых формах. Компания производит более 300 наименований продукции. Значительная часть разработанных компанией препаратов используются партнерами для выпуска продукции под собственной торговой маркой (СТМ).

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews