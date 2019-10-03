Abbott и Sanofi совместно работают над интеграцией технологий по введению инсулина

Abbott и Sanofi в партнерстве работают над интеграцией технологий измерения уровня глюкозы и введения инсулина, чтобы значительно улучшить управление заболеванием для людей с диабетом. Обе компании будут применять инновационный подход, разрабатывая цифровые инструменты, сочетающие революционную технологию FreeStyle Libre с данными Sanofi о дозировании инсулина для будущих интеллектуальных шприц-ручек, а также с данными приложений для титрования (подбора дозы) инсулина и облачного программного обеспечения.

«Являясь мировым лидером в области непрерывного мониторинга глюкозы, мы видим большой потенциал в том, чтобы помогать миллионам людей, живущих с диабетом, и разрабатываем новые инструменты совместно с Sanofi – лидером в области инсулиновой терапии, – отметил Джаред Уоткин, старший вице-президент подразделения по контролю за диабетом Abbott. – Диабет является сложным для управления заболеванием, так как предполагает необходимость анализировать большое количество информации, в том числе данных, поступающих с различных персональных медицинских устройств. Выстраивание цифровой экосистемы вокруг FreeStyle Libre позволит значительно упростить жизнь пользователей за счет синхронизации и консолидации данных. Это станет возможным не только благодаря разработкам Abbott, но и благодаря сотрудничеству с другими лидерами в области технологий по управлению диабетом».

Партнерство компаний на неэксклюзивной основе, в первую очередь, сделает возможным обмен данными между мобильным приложением Abbott FreeStyle Libre, облачным программным обеспечением и подключенными к нему инсулиновыми ручками Sanofi, а также с приложениями и программами Sanofi, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. Такой обмен данными позволит людям с диабетом и врачам принимать более информированные решения относительно лечения, питания и образа жизни пациентов.

«На протяжении почти 100 лет Sanofi поддерживает людей, живущих с диабетом, с помощью множества эффективных препаратов. Данное стратегическое партнерство с Abbott – следующий шаг в эволюции нашего стремления к лучшему управлению диабетом через внедрение современных цифровых устройств в повседневную жизнь людей, – рассказал Густаво Пескин, старший вице-президент направления «Диабет и кардиоваскулярные заболевания» Sanofi. – Благодаря сотрудничеству с Abbott мы стали на шаг ближе к реализации нашей общей цифровой «экосистемы», которая, посредством индивидуального управления гликемией при диабете, поможет улучшить управление диабетом и повысить качество цикла решений для пациентов».

В настоящее время Sanofi работает над тем, чтобы объединить в систему инсулиновые шприц-ручки, приложения и облачное программное обеспечение, которые будут подключены и синхронизированы с FreeStyle Libre и с совместимыми с ней цифровыми устройствами. Обе компании нацелены на то, чтобы предоставить новое решение людям с диабетом в течение следующих нескольких лет, после получения утверждения от местных регулирующих органов.

gmpnews