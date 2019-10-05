Александр Кузин может возглавить розничное подразделение 36,6 4 октября 2019

Как сообщили «ФВ» сразу несколько источников на рынке, Александр Кузин может принять такое решение. Не исключено, что ему будет предложена позиция руководителя розничного подразделения в АС «36,6». Эту информацию подтверждают и источники, близкие к «36,6». Ранее это место в течение нескольких месяцев занимала Полина Киселева.

В разговоре с «ФВ» Александр Кузин отпроверг информацию о своем решении покинуть «НоваМедика».

Источник, знакомый с ситуацией, так же пояснил «ФВ», что Александр Кузин рассматривал возможность перехода в «36,6», но отказался от этого решения.

Справка.

Александр Кузин возглавил НоваМедику в 2015 году. До того, как возглавить компанию «НоваМедика», он был первым заместителем генерального директора аптечной сети «Ригла». Ранее, с 2004 по 2009 год, он возглавлял DSM Group – одно из крупнейших аналитических агентств на фармацевтическом рынке России. С 1996 года по 2003 год Александр занимал различные должности в области маркетинга и рекламы в фармацевтической компании «Протек».

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