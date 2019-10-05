В Нижегородской области еще одной региональной аптечной сетью стало меньше

Два года назад Герман Князев продал десять своих аптек «Ригле», а на прошлой неделе закрыл сделку по оставшимся 11. Имя нового собственника бизнесмен не назвал, но сообщил, что по всем адресам «формально работают ИП».

«Бизнес не «схлопывали» с долгами, как сейчас принято, а продали крупному инвестору и закрыли всю кредиторку, – написал Герман Князев на своей странице в Facebook. – Конечно, это мера вынужденная, и она связана с экономикой страны и региона. На фоне снижающейся платежеспособности населения, на аптечном рынке идет концентрация вокруг федеральных фармдистрибьюторов. Ситуация усугубляется приходом крупнейших игроков продуктового ритейла, что дает еще больший прирост количества аптек. Плюс фактический отказ государства от поддержки малого бизнеса, который и раньше больше был на словах. Только за последние два года государство отменило все льготы для малых предприятий по выплатам в ПФР и социальные фонды, ввело новый налог на имущество для участников ЕНВД, обязало установить новые дорогостоящие кассовые терминалы. Сейчас грядет полная отмена упрощенной системы налогообложения для аптечной розницы. Плюс к этому местные региональные «помощники», которые подняли пороговые величины по всем налогам на максимум, увеличили вдвое территориальные коэффициенты при расчете ЕНВД и замордовали всех новыми правилами согласования элементарных вывесок и даже привычных зеленых крестов».

Также г-н Князев вспоминает о возбуждении в отношении него уголовных дел и прекращении финансирования банком. Тем не менее он не собирается уходить из бизнеса. Вместе с супругой Еленой Князевой он намерен сосредоточиться на проекте по выпуску косметической продукции (морская соль для ванны).

Екатерина Погонцева

pharmvestnik