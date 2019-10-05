Топ-менеджмент «Петровакса» познакомил студентов со всеми тонкостями работы фармкомпании

Не каждому студенту выпадает возможность узнать о стратегии развития фармацевтической компании от ее президента, о производстве от директора по производству и качеству. Однако участникам лагеря инноваций «Филин-2019» это удалось. Компания выступила партнером фармлагеря, который проходит с 30 сентября по 4 октября в Москве, и организовала для ребят День открытых дверей с образовательными сессиями по ключевым направлениям деятельности современного фармпредприятия. Фармкомпанию посетили около 50 студентов из профильных вузов России и ближнего зарубежья.

Ребята побывали в производственном комплексе компании в подмосковном Подольске и офисе в деловом центре «Москва-Сити». От первых лиц компании участники образовательного проекта узнали об основных сферах фармацевтической индустрии, таких как фармпроизводство, R&D, маркетинг и HR.

Директор по производству и качеству Станислав Корсун раскрыл специфику биофармацевтической компании полного цикла. Ведущий инженер по механизации и автоматизации производственных процессов Николай Смирнов поделился опытом реализации стратегического для России проекта маркировки лекарственных средств. Руководитель Центра доклинических исследований Алексей Матвеичев объяснил студентам роль «доклиники» в жизненном цикле препаратов, отметив, что процесс тестирования препарата занимает в среднем от 3 до 5 лет.

О нестандартных подходах к маркетинговым коммуникациям рассказала руководитель отдела маркетинга Виктория Захаренко. Директор по персоналу Наталия Бережная перечислила самые востребованные компетенции на фармрынке и принципы подбора персонала.

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов рассказал ребятам о развитии и стратегии компании, о своем карьерном пути и предложил сессию вопросов и ответов. Участники проекта охотно воспользовались инициативой. Их интересовали и фундаментальные вопросы, например, какова миссия компании и отношение Михаила Цыферова к молодым кадрам. Не обошлось и без вопросов о судьбе отрасли, о маркировке и экспорте.

«Мы искренне убеждены: люди – самый главный капитал в бизнесе. Поэтому прилагаем максимум усилий, чтобы создать среду, помогающую нашим сотрудникам развиваться и стремиться к большему. Мы хотим, чтобы каждый член нашей большой команды чувствовал себя настоящим собственником процессов и достижений нашей компании», – отметил Михаил Цыферов.

В конце насыщенного дня участники «Филина» поблагодарили «Петровакс» за хорошую организацию Дня открытых дверей. Ведь одно дело изучать фармпроизводство в теории, а другое – детально узнать, как работает каждое подразделение фармацевтической компании, увидеть все это воочию.

Елена Калиновская

pharmvestnik