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Владимир Малинников: 20% игроков надо вывести с аптечного рынка

Владимир Малинников

Ужесточение отношений дистрибьюторов и аптечных сетей на первоначальном этапе привело к потерям клиентов:  при изменении кредитной политики «Протек»  потерял 5% клиентов.  Об этом  заявил первый заместитель  генерального директора ЦВ «Протек»  Владимир Малинников, выступая сегодня на Аптечном саммите.

Однако, по его словам, постепенно ситуация стабилизировалась: сейчас  доля клиентов выросла. Эксперт связывает это с тем, что аптечный бизнес перестроился и его уже не пугают требования по предоставлению банковских гарантий.

«Три года назад нашей задачей было сделать рынок чистым и более порядочным. 80% добросовестных игроков могут дать обеспечение и вовремя платить, а 20% недобросовестных игроков надо вывести с рынка. Сами они не уйдут. Будут мучиться и мучить других», – пояснил Малинников.
Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова
pharmvestnik

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Октябрь 5, 2019 | Просмотров: 75