Владимир Малинников: 20% игроков надо вывести с аптечного рынка

Ужесточение отношений дистрибьюторов и аптечных сетей на первоначальном этапе привело к потерям клиентов: при изменении кредитной политики «Протек» потерял 5% клиентов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ЦВ «Протек» Владимир Малинников, выступая сегодня на Аптечном саммите.
Однако, по его словам, постепенно ситуация стабилизировалась: сейчас доля клиентов выросла. Эксперт связывает это с тем, что аптечный бизнес перестроился и его уже не пугают требования по предоставлению банковских гарантий.
«Три года назад нашей задачей было сделать рынок чистым и более порядочным. 80% добросовестных игроков могут дать обеспечение и вовремя платить, а 20% недобросовестных игроков надо вывести с рынка. Сами они не уйдут. Будут мучиться и мучить других», – пояснил Малинников.
Фото: Игорь Чунусов
Оксана Баранова
pharmvestnik