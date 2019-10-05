Владимир Малинников: 20% игроков надо вывести с аптечного рынка

Однако, по его словам, постепенно ситуация стабилизировалась: сейчас доля клиентов выросла. Эксперт связывает это с тем, что аптечный бизнес перестроился и его уже не пугают требования по предоставлению банковских гарантий.

«Три года назад нашей задачей было сделать рынок чистым и более порядочным. 80% добросовестных игроков могут дать обеспечение и вовремя платить, а 20% недобросовестных игроков надо вывести с рынка. Сами они не уйдут. Будут мучиться и мучить других», – пояснил Малинников.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik