ОФД-Я будет передавать данные о маркированных лекарствах от 2,5 тыс. точек аптечного ритейла

Теперь через разработанный ими программный комплекс «Гид-Аптека» будут обеспечены все режимы работы аптечных сетей и учреждений по учету маркированных лекарственных препаратов в коммерческом секторе.

Все клиенты ОФД-Я из аптечного ритейла – более 2,5 тыс. компаний – смогут автоматически передавать данные в ГИС МДЛП через свою онлайн-кассу, в том числе при льготном отпуске по «нулевому» чеку. «Фарма-Софт» также разработала облачное решение «ФС:МДЛП – Регион», которое дает возможность организации работы всех медицинских учреждений с системой МДЛП через единый ЦОД.

«Внедрение маркировки в работу ОФД является сложным и комплексным проектом, затрагивающим большое количество функциональных областей, что требует от оператора фискальных данных дополнительных инвестиций в инфраструктуру. ОФД-Я является одним из крупнейших операторов фискальных данных, что позволяет нам производить финансирование всех работ за счет собственных средств компании, без внедрения дополнительных тарифов за передачу кодов маркировки.

Передача кодов маркировки в государственную информационную систему мониторинга и прослеживания товаров от касс, обслуживаемых ОФД-Я, осуществляется в рамках действующих договоров. Дополнительная плата за данную услугу не взимается. Это касается как лекарств, так и других товарных групп, подлежащих обязательной маркировке», – заявил Алексей Потапов, коммерческий директор ОФД-Я.

Маркировка лекарств — это защита жизни и здоровья граждан, повышение уровня их безопасности посредством исключения контрафактной продукции из оборота. Помимо уверенности в приобретении только легального и качественного товара, покупатель будет иметь возможность отслеживать весь путь приобретенного товара от производителя до прилавка, давать прямую обратную связь по нелегальным товарам и направлять соответствующие обращения в контролирующие органы.

С 1 октября 2019 г. маркировка лекарств стала обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий, а с 1 января 2020 г. работа с ФГИС МДЛП станет обязательной для всех участников оборота лекарственных препаратов.

Источник: ОФД-Я

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