Минздрав Великобритании опубликовал перечень запрещенных к экспорту препаратов в случае жесткого Brexit

В него вошли 24 препарата, из которых 19 – средства гормонозаместительной терапии, остальные – автоинжекторы с адреналином и вакцины против гепатита B.

Как отметили в DHSC, в настоящее время в Великобритании наблюдается дефицит препаратов гормонозаместительной терапии из-за производственных проблем. Сходная ситуация и в ряде других европейских стран, в т.ч. во Франции и Испании.

DHSC письменно предупредило держателей лицензий на оптовую торговлю, что в случае нарушения установленных правил против них могут быть приняты административные меры со стороны Национальной службы здравоохранения (NHS).

Илья Дугин

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