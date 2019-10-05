Россия на лекарства для амбулаторных пациентов тратит втрое меньше, чем «новые» страны ЕC

«Я часто представляю себе систему здравоохранения как огромную круглосуточно работающую фабрику, где крайне важно соблюдать постоянный баланс между потоком пациентов и возможностями системы оказывать им медицинскую помощь. И у нас этот баланс соблюдается с трудом: при постоянно растущем количестве больных (в среднем, на 1,4 млн в год) мощности российского здравоохранения сокращаются. В итоге, мы получаем перегруженность, прежде всего первичного звена», – заявила эксперт участникам Х Международного форума «Росмедобр-2019», открывшегося в Санкт-Петербурге.

По данным Улумбековой, если сравнивать нашу страну с «новыми» странами Евросоюза, имеющими почти такой же уровень экономического развития, то показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у россиян почти в полтора раза выше, также в полтора раза чаще гибнут больные раком младше 60 лет и в три раза чаще становятся жертвами инфекционных заболеваний. Также россияне на 9% больше, чем европейцы, потребляют алкоголя (и на 30% больше, чем в США) и лишь 10% имеют доходы выше 60 тыс. руб.

«При этом у нас почти на 14% меньше врачей и втрое ниже объемы лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются амбулаторные больные, отчего мы вынуждены создавать группы «льготников». К тому же ежегодно растет на три с половиной процента число пожилых россиян, которые рано или поздно придут в поликлиники», – подчеркнула глава ВШОиУЗ.

По ее мнению, у проблемы недофинансирования есть лишь один вариант решения: количество выделяемых из бюджета средств необходимо увеличить. При ежегодном повышении финансирования на 4% через шесть лет из бюджета на здравоохранение будет направляться около 5 трлн рублей (сегодня эта цифра равна 3,2 трлн). Треть этой суммы необходимо будет направить на повышение оплаты труда медиков, прежде всего работающих в первичном звене, еще треть – на повышение тарифов оказания медицинской помощи, а остальные средства пойдут на лекарственное обеспечение – дополнительные 320 млрд руб. позволят выдавать бесплатно лекарства всем пациентам амбулаторного звена.

Ольга Островская

pharmvestnik