Servier приобрела у CTI BioPharma препарат для лечения неходжкинской лимфомы

Этот препарат применяется для лечения множественной рецидивирующей или рефрактерной агрессивной неходжкинской B-клеточной лимфомы у взрослых. Компании Servier и CTI BioPharma подписали договор о приобретении активов, согласно которому компания Servier получает международные права на препарат и осуществляет его коммерциализацию в тех странах, где препарат получил одобрение по исключительной лицензии CTI BioPharma.

«Приобретение препарата стало важным шагом на пути к реализации долгосрочной стратегии компании Servier, которая планирует стать ключевым игроком в области лечения онкологических заболеваний. В онкологии одним из важных направлений нашей деятельности является гематология. Теперь у нас есть два препарата, выведенных на международный уровень, наряду c ведущимися разработками таких инновационных методов лечения как, например, CAR-T терапия, – отметил Клод Бертран, исполнительный вице-президент, директор по международным исследованиям и разработкам в Servier. – В рамках нашей стратегии 50% инвестиций в научные исследования и разработки мы направляем на борьбу с онкологическими заболеваниями».

«Мы верим, что сможем предложить эффективное лечение пациентам с неходжкинской лимфомой. В июне этого года пиксантрон, доказавший свою эффективность, вышел на европейский рынок, а сегодня знаменует собой новый шаг к достижению долгосрочных целей компании Servier. Мы позаботимся, чтобы пациенты могли получать пиксантрон на постоянной основе, – заверил Эрик Фальканд, вице-президент и директор по глобальному развитию бизнеса и лицензирования в Servier. – Мы продолжаем укреплять портфель наших препаратов для лечения онкологических заболеваний, проводя собственные исследования и разработки, а также за счет стратегического партнерства».

Источник: АО «Сервье»

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