«Магнит Фарма»: мы откусим кусочек рынка

Слухи о закрытии фармацевтического проекта «Магнит Фарма», который развивает продуктовый ритейлер «Магнит», не соответствуют действительности. Об этом заявил генеральный директор проекта Сергей Перминов.
«Мы строим и будем строить аптечную сеть. У нас 20 тысяч магазинов из которых 5 тысяч «Магнит Косметик». Мы всегда можем выбрать, где лучше трафик. Основной акцент делаем на многоканальность сети. Аптеки будут открываться только в магазинах «Магнит»», – заявил он сегодня в ходе Аптечного саммита.
При этом Перминов признал, что компания отстает от плана – на сегодняшний день открыто порядка 800 точек. Тем не менее, цель «Магнита» – занять значимую долю рынка.
«У вас не будет проблем, мы не угрожаем. Мы просто откусим кусочек рынка», – успокоил он игроков аптечного рынка.
Фото: Екатерина Погонцева
Оксана Баранова
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