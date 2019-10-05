Росздравнадзор рекомендует производителям исключить риск содержания нитрозаминов в их продукции

Росздравнадзор рекомендует фармпроизводителям принять меры для выявления в фармацевтических субстанциях и готовых лекарственных препаратах примесей нитрозаминов.
Такая мера обусловлена поступлением в Федеральную службу информации Европейского директората по качеству медицинской продукции и здравоохранения (EDQM) о выявлении Общеевропейской сетью официальных контрольных лабораторий (GEON) потенциально канцерогенных примесей нитрозаминов (N-нитрозодиметиламина, N-нитрозодиэтиламина и др.) в фармсубстанциях и готовых лекарствах.
В качестве мероприятий, направленных на обеспечение безопасности лекарственных препаратов, содержащих химически синтезированные фармацевтические субстанции, рекомендуется провести:
— оценку возможности присутствия примеси нитрозаминов в лекарственном препарате;
— ранжирование лекарственных препаратов по степени вероятности содержания примесей нитрозаминов;
— проверку фармацевтических продуктов на риск содержания любых примесей нитрозаминов.
В случае выявления таких примесей в лекарственных средствах (фармацевтических субстанциях или лекарственных препаратах) или риска их присутствия компаниям рекомендовано информировать об этом Росздравнадзор.
Елена Сидорова
pharmvestnik