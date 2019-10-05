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Росздравнадзор рекомендует производителям исключить риск содержания нитрозаминов в их продукции

Росздравнадзор рекомендует фармпроизводителям принять меры для выявления  в фармацевтических субстанциях и готовых лекарственных препаратах примесей нитрозаминов.

Такая мера обусловлена  поступлением в Федеральную службу информации Европейского директората по качеству медицинской продукции и здравоохранения (EDQM) о выявлении Общеевропейской сетью официальных контрольных лабораторий (GEON) потенциально канцерогенных примесей нитрозаминов (N-нитрозодиметиламина, N-нитрозодиэтиламина и др.) в фармсубстанциях и готовых лекарствах.

В качестве мероприятий, направленных на обеспечение безопасности лекарственных препаратов, содержащих химически синтезированные фармацевтические субстанции, рекомендуется провести:

— оценку возможности присутствия примеси нитрозаминов в лекарственном препарате;

— ранжирование лекарственных препаратов по степени вероятности содержания примесей нитрозаминов;

— проверку фармацевтических продуктов на риск содержания любых примесей нитрозаминов.

В случае выявления таких примесей в лекарственных средствах (фармацевтических субстанциях или лекарственных препаратах) или риска их присутствия компаниям рекомендовано информировать об этом Росздравнадзор.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Октябрь 5, 2019 | Просмотров: 58