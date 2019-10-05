Судья отклоняет обвинения информатора против Bayer и Eli Lilly

В 2017 г. судебные иски были внесены против Eli Lilly, Bayer и ряда других фармкомпаний с обвинением в том, что они использовали услуги медсестер для увеличения продаж противодиабетических препаратов Humalog и Humulin, а также некоторых других препаратов. Но после двух лет расследований жалоб, поданных информатором – Аналитической группой национальной системы здравоохранения (National Healthcare Analysis Group), правительство не нашло оснований для дальнейших судебных действий. Министерство юстиции США настояло на отклонении исков, с чем на текущей неделе согласился федеральный судья Роберт Шредер III, который и закрыл дела против двух фармкомпаний.

По мнению Шредера, информатор не предоставил достаточно доказательств, на основании которых можно было бы продолжить судебный процесс.

Указанные иски были отклонены после того, как Минюст США призвал федеральных судей отклонять иски, вносимые так называемыми компаниями-«пустышками», затевающими безосновательные судебные процессы против биотехнологических и фармацевтических компаний. В сделанном в 2018 г. заявлении Минюст особо выделил National Healthcare Analysis Group и ее доверенную компанию, Plaintiff Health Choice Group. Эти организации вносили множество так называемых «жалоб-клонов» против фармкомпаний, обвиняя их в использовании схем «откатов» с участием медсестер.

Помимо Bayer и Eli Lilly, National Health Care Analysis Group также терроризировала Amgen («Амджен»), AbbVie («ЭббВи»), Biogen («Байоджен»), EMD Serono («И-Эм-Ди Сероно»), Teva Pharmaceuticals («Тева Фармасьютикалз»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») и многие другие компании.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik