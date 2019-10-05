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Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за сентябрь

Вот и закончился первый месяц осени и наступило время подводить итоги Рейтинга провизоров и фармацевтов за сентябрь. В сентябре спонсором рейтинга выступила ГК «СиЭс Медика», а значит и призы будут особенными!

Поздравляем лидеров рейтинга в сентябре!

Ими стали:

1 место: Ольга Азарова, «Забота», Воронеж.
Приз – Миостимулятор ОMRON E3 Intense.

2 место: Раиса Сергеева, «Планета здоровья», Сургут.
Приз – Тонометр автоматический OMRON М3 Соmfort.

3 место: Ася Гильманшина, «Планета здоровья», Сургут.
Приз – Тонометр автоматичекий (на запястье) OMRON RS 2.

Участвуйте в наших тренингах и становитесь лидерами рейтинга в октябре!

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Октябрь 5, 2019 | Просмотров: 56