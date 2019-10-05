Аналитики не прогнозируют большой рост рынка по итогам 2019 года Судья отклоняет обвинения информатора против Bayer и Eli Lilly » Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за сентябрь Вот и закончился первый месяц осени и наступило время подводить итоги Рейтинга провизоров и фармацевтов за сентябрь. В сентябре спонсором рейтинга выступила ГК «СиЭс Медика», а значит и призы будут особенными! Поздравляем лидеров рейтинга в сентябре! Ими стали: 1 место: Ольга Азарова, «Забота», Воронеж.

Приз – Миостимулятор ОMRON E3 Intense. 2 место: Раиса Сергеева, «Планета здоровья», Сургут.

Приз – Тонометр автоматический OMRON М3 Соmfort. 3 место: Ася Гильманшина, «Планета здоровья», Сургут.

Приз – Тонометр автоматичекий (на запястье) OMRON RS 2. Участвуйте в наших тренингах и становитесь лидерами рейтинга в октябре! Посмотрите свои результаты pharmvestnik