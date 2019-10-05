Аналитики не прогнозируют большой рост рынка по итогам 2019 года

В 2019 году розничный сегмент демонстрирует снижение своей доли с 70% до 66% (в национальной валюте). Госсегмент является главным драйвером рынка, подчеркнула эксперт.

По прогнозам Федеральной службы государственной статистики по итогам 2019 года оборот розничной торговли вырастет всего лишь на 1,7%. Как заявила в ходе заседания РАФМ директор отдела стратегических исследований аналитической компании DSM Group Юлия Нечаева, прирост, который демонстрирует фармрынок, не будет сильно отличаться от показателей сектора розничной торговли.

Кроме того, рынок уже не может опираться на две основные категории потребителей лекарств – пенсионеров и детей. Медленный рост пенсий и низкая рождаемость лишь усугубляют динамику рынка, говорит Юлия Нечаева.

Даже такой фактор влияния на рост рынка, как уровень заболеваемости, уже не приносит бизнесу больших дивидендов.

«Уровень заболеваемости не увеличивается. На протяжении последних шести лет он держится на отметке порядка 114 млн. человек в год. Поэтому не может давать дополнительный прирост потребления лекарств», – пояснила аналитик.

Розничный сегмент по итогам первого полугодия, по данным DSM Group, вырос на 0,7% в деньгах, и сократился на 3% в упаковках.

Разбивая розничный рынок по ценовым сегментам, аналитики увидели рост только сегмента дорогостоящих препаратов (свыше 500 руб. за упаковку). Все остальные группы лекарств демонстрируют падение, в том числе и препараты перечня ЖНВЛП.

«В 2019 году заметили новую тенденцию – если ранее рынок рос за счет препаратов ЖНВЛП, то в этом году наблюдаем снижение в натуральном выражении. Даже низкая цена на ЖНВЛП уже не привлекает покупателей», – добавила аналитик.

Потребление ОТС-препаратов за первое полугодие (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) демонстрирует снижение на 7,5%, заявил руководитель департамента по развитию бизнеса компании IQVIA Антон Каляпин.

Однако, по словам Анны Ермолаевой, эта отрицательная динамика связана с введением обязательной маркировки лекарств с 2020 года.

«Мы видим прирост БАД на 14% при снижении ОТС на 8%. Из ОТС-сегмента уходят витамины, пробиотики, успокаивающие средства, которые в преддверии маркировки перерегистрируются в БАД», – пояснила Анна Ермолаева.

Государственный сегмент в 2019 году является основным драйвером роста фармрынка, утверждают все три аналитических агентства.

«Объем госзакупок в деньгах увеличился на 27%», – заявила Юлия Нечаева.

Столь значимые показатели государственному сегменту позволяют демонстрировать расширение программы ВЗН и реализация национальной онкологической программы. Здесь драйвером выступает онкологическая группа препаратов. Этим же и объясняются стремительные темпы роста Rх-сегмента.

2019 год Анна Ермолаева называет периодом, когда не надо искать тренды, влияющие на фармрынок. Бизнес уже живет в них независимо от того, вступили ли в силу новые нормативные документы. Речь в первую очередь идет о старте обязательной маркировки и об активном развитии дистанционной торговли лекарствами.

Продолжается активный процесс консолидации аптечного рынка. По данным IQVIA, доля ТОП10 аптечных сетей уже занимает 50% рынка.

Тренд, который обозначает AlphaRM , — активный процесс открытия-закрытия, перерегистрации и ребрендинга аптечных точек.

По итогам 2019 года рынок вырастет на 4,5%, прогнозирует DSM Group. Эксперты IQVIA считают, что год закроется с приростом в 7%, AlphaRM обозначает прирост в 8%.

Фото: Игорь Чунусов